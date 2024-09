Comovente, Guga por Kuerten faz jus ao maior tenista brasileiro

Foto: Green Filmes/CBT Gustavo Kuerten foi tricampeão de Roland Garros

Recém lançada, a série documental "Guga por Kuerten" tem um enorme defeito: acaba muito rápido. São cinco episódios disponíveis no Disney Plus, totalizando 128 minutos de um brilhante conteúdo, acompanhando os grandes momentos da vida do maior tenista brasileiro de todos os tempos e, sem dúvida, um dos maiores esportistas nascidos no Brasil.

Contada em ordem cronológica — uma boa opção para quem não tem noção de quem é e do que conquistou Gustavo Kuerten —, a série começa mostrando o impacto da morte do pai de Guga, ainda em 1985, dentro de uma quadra de tênis. Ele tinha apenas 8 anos. Os relatos de Alice e Rafael Kuerten, mãe e irmão mais velho do jogador, são extremamente emocionantes. Ambos falam ao longo de toda a série, assim como Larri Passos, treinador e segundo pai de Guga. Não por acaso, a construção do relacionamento entre eles é muito explorada. Foi o que permitiu ao atleta ser o número 1 do mundo.

Na carreira, Guga ganhou 22 títulos de simples e foi vice-campeão nove vezes, mas a opção da série é contar as temporadas de Roland Garros (usando todas as imagens disponíves, enriquecendo bastante o material), com foco maior nas edições vencidas por ele (1997, 2000 e 2001). Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer dão depoimentos generosos, especialmente Djokovic, relembrando a história do coração desenhado com a raquete no saibro no Grand Slam francês.

Outros tenistas que enfrentaram Guga diversas vezes também participam com depoimentos exclusivos e igualmente marcantes, casos do espanhol Àlex Corretja e dos russos Marat Safin e Evgeni Kafelnikov (este, sempre no caminho dos títulos de Guga em Roland Garros).

A decadência física precoce do brasileiro, em função de uma grave lesão do quadril, tem papel fundamental na história. Não fosse isso, Guga certamente teria tido muitos anos jogando ainda em alto nivel, aumentando sua coleção de títulos. Independentemente de qualquer cenário, entretanto, Gustavo Kuerten tem seu nome marcado como um mito do esporte brasileiro e a homenagem da série documental faz jus ao seu tamanho.

O número que importa

A jogadora Priscila, de 20 anos, foi vendida do Inter de Porto Alegre para o América do México e se tornou a maior negociação da história envolvendo uma jogadora de futebol feminino brasileira. O valor: R$ 2,8 milhões. O Inter ainda fica com 20% dos direitos econômicos da atleta, que marcou 48 gols pela equipe.

Mais 3!

1. O Fortaleza sub-20 perdeu para o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria nesta quarta, por um contundente 3 a 0. O time mineiro esteve superior o jogo todo, mas a campanha do Tricolor foi ótima.

2. O desafio agora do Fortaleza é aproveitar o máximo possível esses atletas no profissional. A transição é fundamental para o futuro do clube.

3. Quando atletas da base concentram retorno técnico e posteriormente financeiro, o trabalho de investimento é recompensado.