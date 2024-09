Com mais de 300 mil pagantes, Ceará tem melhor média da Serie B e supera nove times da Série A

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Torcida do Ceará na Arena Castelão em duelo contra Operário-PR pela 25ª rodada da Série B

Após a vitória sobre o Operário-PR por 2 a 1, no domingo passado, jogo válido pela rodada 25 da Série B, o Ceará reafirmou a melhor média de público da competição e com muita folga. O clube chegou a 23.392 torcedores por partida. Coritiba, com 14 mil pagantes e Sport, perto dos 13 mil, de média, aparecem ocupando as colocações seguintes.

Levando em consideração o público presente na Série A do Campeonato Brasileiro na atual temporada 2024, o Alvinegro supera Vitória, Botafogo, Vasco, Grêmio (não está podendo atuar no seu estádio, em função da inundação por causa das chuvas), Criciúma, Atlético-GO, Juventude, Cuiabá e Bragantino.

Assim, ainda que esteja na Série B (está na quinta posição da tabela, com 39 pontos ganhos), o Ceará tem a 12a. melhor média de público pagante incluindo as quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

A LISTA DE PÚBLICO PAGANTE DO CEARÁ NA SEGUNDONA:

Operário 46.976

Mirassol 40.351

Coritiba 32.734

Guarani 30.886

Santos 30.046

Goiás 25.803

Novorizontino 20.241

Botafogo-SP 18.200

Chapecoense 14.198

Amazonas 12.969

Sport 12.326

CRB 11.453

Ituano 7.919