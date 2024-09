Fortaleza: Postura tática precisa mudar

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza na atual temporada

Independentemente das reclamações justas ou injustas contra a arbitragem, o Fortaleza tem de olhar para as suas recentes atuações fora de casa no Campeonato Brasileiro, contra Botafogo e Inter, derrotas por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente. Foram dois insucessos em jogos decisivos quando a equipe produziu pouco ofensivamente, com ideias repetidas de um jogo tático esperando o adversário, mas cedendo muitos espaços e não conseguindo atacar ou contra-atacar.

Brigando pelo título da Série A, é alentador ver Vojvoda reconhecer, após o confronto em Porto Alegre, a necessidade de fazer uma reflexão profunda sobre o que deu errado nessas duas partidas.

O time foi mal e perdeu oportunidades para reassumir a liderança. Eram confrontos difíceis, evidentemente, mas se tivesse jogado melhor, como já fez diversas vezes na competição, o Tricolor tinha condições de fazer muito melhor

Contra o Athetico-PR, neste sábado, em Curitiba (PR), a equipe já vai ter outra chance de mostrar se as lições foram assimiladas. Tempo de treinamento efetivo para tanto não existe, portanto as ações de mudança terão de ser coletivas, mexendo na escalação, na forma de jogar e contando também com melhores desempenhos individuais, outro ponto que deixou muito a desejar nas duas partidas recentes citadas.

O número que importa

Levando em consideração as 10 rodadas mais recentes da Série B, o Ceará tem a segunda melhor campanha, com 20 pontos somados. No período, a equipe fez 18 gols, mais do que qualquer outro time.

Quando o Ceará entrar em campo para enfrentar a Chapecoense-SC, neste domingo, a maioria dos confrontos da 26ª rodada da Série B já terão sido realizados. Não deixa de ser uma vantagem importante, já que será possível visualizar o empate como um efetivo resultado para diminuir a diferença para o G-4.

Seja como for, o Ceará tem condições de vencer. É melhor do que a Chapecoense e faz campanha muito superior. Apesar de atuar fora de casa, o Alvinegro sustenta o melhor ataque da competição e não sabe atuar de outra forma, a não ser ofensivamente. Três pontos em Chapecó podem representar acesso mais pra frente.

Já viu? *

Tour de France: No Coração do Pelotão. Aqui estamos diante de uma série documental que mergulha no mundo dos ciclistas de elite enquanto fazem a preparação exaustiva para enfrentar a maior corrida de ciclismo do planeta. As duas primeiras temporadas da série estão disponíveis na plataforma. Onde: Netflix

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Para o confronto entre Fortaleza e Corinthians, jogo de ida das quartas de final da Sula, na terça-feira que vem, está escalado o árbitro argentino Dario Herrera.

2. O VAR no Castelão também é argentino. Em tese, é outro estilo de apitar na comparação com a arbitragem brasileira, deixando o jogo seguir bem mais.

3. Ter um elenco repleto de argentinos ajuda na comunicação dentro do campo para o elenco do Fortaleza, mas o ideal é esquecer da arbitragem com bola rolando