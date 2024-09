Fortaleza: mudanças, mais coragem, sofrimento e bom empate

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Moisés, atacante do Fortaleza, em lance do gol diante do Athletico

O Fortaleza conseguiu um empate relevante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, chegando aos 49 pontos em 26 partidas. O desempenho na igualdade por 1 a 1 diante do Athetico, em Curitiba, neste sábado, já foi bem superior em relação aos dois jogos mais recentes fora de casa, quando perdeu para Botafogo e Inter. Ainda assim, a equipe não teve equilíbrio necessário e sofreu muito defensivamente, contando mais uma vez com ótima atuação de João Ricardo.

Vojvoda optou corretamente - desgaste e partida na próxima terça-feira, já, contra o Corinthians - por mexer completamente na escalação e a disposição tática e técnica foi outra. O time construiu diversas ações ofensivas agudas, além do belo gol de Moisés, que abriu o placar.

Kervin, ainda no fim do primeiro tempo, desperdiçou uma chance inacreditável quando a partida já estava empatada, compensando as chances perdidas também por Canobbio, com muita liberdade pelo lado esquerdo do ataque do clube curitibano.

No segundo tempo, o Fortaleza conviveu com ainda mais dificuldades defensivas. O Athletico acertou a trave e pressionou bastante. No total do confronto, foram 25 finalizações para os mandantes, contra oito do Tricolor.

Apenas nos 10 minutos finais, o elenco de Vojvoda conseguiu criar. Na melhor oportunidade, Breno Lopes obrigou o goleiro Mycael a fazer belíssima defesa em chute cruzado.

O foco do Fortaleza agora é totalmente na Sul-Americana, de volta ao Castelão lotado, para encarar o Corinthians, terça-feira que vem.