Ceará erra demasiadamente e perde chance de ouro de entrar no G4

Foto: Gabriel Silva/CearaSC De Lucca, volante do Ceará, durante partida contra a Chapecoense

Uma rara janela de oportunidade apareceu para o Ceará na rodada 26 da Série B e o time desperdiçou. Os resultados ajudaram, mas com muitos erros, em todos os setores do campo, a equipe foi derrotada pela Chapecoense por 2 a 1 e deixou de entrar no G-4. O time de Santa Catarina, pior mandante da Série B, não vencia em casa desde abril.

O Alvinegro errou demais na defesa. Equívocos coletivos porque, sem Richardson, não conseguiu fechar bem os espaços no meio-campo e nas alas. Lourenço, Mugni e De Lucca não deram conta, permitindo demais ao adversário. Individualmente, Matheus Felipe, Richard (ambos no primeiro gol) e Lucas Rian (no segundo) acabaram por falhar nos gols da Chapecoense.

Ofensivamente, a equipe criou um bom volume de ações ofensivas, como geralmente faz, mas desperdiçou uma atrás da outra, especialmente com Aylon, Pulga e Lucas Rian. Faltou competência e tranquilidade nos momentos mais importantes. O técnico Léo Condé não teve agilidade para mudar as peças na segunda etapa e também não viu a melhor leitura dentro de um confronto que era extremamente possível de ganhar os três pontos.

O número que importa: 41

Após conquistar um ponto em nove disputados fora de casa nos três jogos mais recentes, o aproveitamento do Fortaleza como visitante na Série A caiu para 41%. Agora são 39 pontos disputados e 16 somados, com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O ponto conquistado pelo Fortaleza contra o Athletico-PR, em Curitiba, no sábado, foi um sinal de recuperação em relação aos confrontos anteriores contra Botafogo e Inter, quando perdeu atuando mal. O desempenho na igualdade por 1 a 1 foi bem superior. Ainda assim, a equipe não teve o equilíbrio necessário e sofreu muito defensivamente, contando mais uma vez com ótima atuação de João Ricardo.

No total, o Tricolor, que entrou com uma escalação quase completamente diferente, teve oito boas ações ofensivas, mas viu o adversário chegar 25 vezes. Vojvoda sabe que a equipe ficou devendo futebol no segundo tempo, tanto no aspecto tático, como no técnico, e, novamente, foi sincero na coletiva, do jeito que o torcedor merece.

O foco do Fortaleza agora é totalmente a Copa Sul-Americana, de volta ao Castelão lotado, para encarar o Corinthians, nesta terça, confronto importantíssimo de ida das quartas de final da competição. O time vai precisar de concentração total para mudar o foco e voltar a ser protagonista ofensivo, ainda que sem tempo para treinar.

Mais 3!

1. Erling Haaland segue impressionando no Manchester City. O jogador já marcou nove gols nas quatro rodadas iniciais da Premier League.

2. Desde que chegou ao elenco comandando por Guardiola (temporada 2022/2023), o atacante norueguês anotou 99 gols. São números monstruosos.

3. Na Espanha, o Barcelona não tem dado chance alguma. Lidera La Liga com boas atuações e 100% de aproveitamento: cinco vitórias e 17 gols marcados. Real Madrid tem 11 pontos e marcou nove vezes