Fortaleza e as noites de Sul-Americana

O confronto desta terça contra o Corinthians, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, coloca mais uma vez o Fortaleza diante de milhares de torcedores no Castelão. Os jogos noturnos em competições internacionais durante a semana (já foram 17) entraram de vez no calendário do clube. É uma atmosfera diferente e a torcida abraçou completamente.

Levando em consideração todas as partidas que o Tricolor fez em casa em todas as Sulas que disputou (a primeira foi em 2020), a equipe soma 10 vitórias e um empate. É um número impressionante, principalmente porque são participações recentes, uma história nova e construída com força de mandante, já impondo respeito no futebol da América do Sul.

Especificamente sobre o embate contra o Corinthians, a chave principal para o elenco de Vojvoda sair vencedor é a soma da contundência ofensiva com a segurança defensiva. É assim que a equipe tem atuado em casa.

A construção da boa campanha na Série A e na Sul-Americana até aqui também está sedimentada na tranquilidade para atacar, sem gerar espaços ao adversário, algo que o Fortaleza não conseguiu fazer nos três jogos recentes fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, contra Botafogo, Inter e Athletico-PR. Será preciso, portanto, retomar o nível das atuações anteriores.

O Corinthians, por mais que esteja desesperado lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, não vai menosprezar a competição internacional. Nesta fase, ninguém entrega nada de graça.

O número que importa

Atuando como mandante na Sul-Americana 2024, o Fortaleza jogou quatro vezes e marcou 14 gols, uma média excelente de 3,5 gols por jogo. O time venceu os quatro confrontos diante da torcida: Nacional Potosí, Boca Juniors, Trinidense e Rosario Central

A derrota do Ceará para a Chapecoense, no domingo, ainda reverbera. Nos aspectos defensivos, o time deixou muito a desejar, com marcação frouxa no meio-campo e nas alas, desatenção, muitos espaços concedidos e baixa combatividade. Não por acaso, em todos os principais critérios na comparação com o adversário, que está na zona de rebaixamento, a equipe ficou inferiorizada.

Desarmes, por exemplo. O Alvinegro conseguiu apenas oito em todo o jogo, contra 12 da Chapecoense, que também foi melhor em interceptações (10 contra 3) e cortes (40 a 13). Chama atenção especial a superioridade do time de Santa Catarina nas bolas recuperadas. Foram 36 contra 23 do Ceará. Não são problemas novos. A equipe já sofreu 32 gols. É a quinta defesa mais vazada do torneio.

Mais 3!

1. Rodada da Série B foi perfeita para o Sport. Além de todos os concorrentes diretos terem perdido pontos, a equipe do Recife venceu o CRB e entrou no G-4, mesmo com um jogo a menos.

2. Como não foi campeão na temporada passada, algo raro, o Bayern de Munique está gerando mais atenção na Bundesliga. Até agora, entretanto, vai muito bem. São três jogos e três vitórias, com 11 gols marcados.

3. Liga dos Campeões com novo formato — grupo único com 36 clubes — começa nesta terça-feira. O jornal Marca, da Espanha, sentenciou: "A melhor Champions da história".