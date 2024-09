Fortaleza: derrota incontestável na Sula

Foto: Samuel Setubal Lucero lamenta durante derrota do Fortaleza para o Corinthians pela Sul-Americana

Em uma das piores atuações do ano, o Fortaleza perdeu para o Corinthians por 2 a 0, no Castelão, no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O placar poderia, inclusive, ter sido maior, não fossem algumas chances inacreditáveis perdidas pela equipe paulistana, especialmente com Talles Magno, em um segundo tempo de enorme superioridade.

As razões para nada ter dado certo certamente serão buscadas por comissão técnica e elenco, mas a realidade é que, defensiva e ofensivamente, o que se viu foi um Fortaleza desorganizado, desatento, espaçado, cedendo espaços demais e completamente dominado por um adversário que sequer entrou com força máxima, mas foi muito melhor taticamente.

No aspecto psicológico, a equipe também mostrou fragilidade e os poucos bons momentos (15 minutos iniciais) desapareceram após o bonito gol de Coronado, na primeira etapa. O nível de concentração foi baixíssimo o jogo todo, com erros incomuns. Ficou a impressão que os jogadores estavam se conhecendo ali. Uma derrota mais do que justa.

O número que importa

Após vencer o Brusque na noite desta terça-feira, o Novorizontino se tornou a primeira equipe a somar 50 pontos na atual Série B. Líder da competição, o time está cada vez mais perto do acesso. Em 27 jogos, são 14 vitórias, oito empates e cinco derrotas (duas delas para o Ceará).

A partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, ganhou contornos dramáticos para o Ceará, especialmente em função da derrota para a Chapecoense, no domingo passado. O Alvinegro não pode sequer pensar em ser derrotado novamente, sob pena de se afastar ainda mais da briga pelo acesso.

Richardson, Matheus Bahia e Saulo Mineiro voltam ao time titular, o que certamente é uma boa notícia, tendo em vista o desempenho ruim de Lourenço, Eric e Lucas Rian no interior de Santa Catarina. Em tese, a equipe vai ganhar poder de marcação no meio-campo e força ofensiva pelos dois lados.

Já viu? *

Rivais. Zendaya interpreta Tashi Duncan, ex-tenista talentosa que se torna uma treinadora de sucesso. Ela se empenha em treinar seu marido, um ex-campeão que atravessa uma fase sem vitórias. A situação se complica quando o casal reencontra o antigo melhor amigo e ex-namorado de Tashi, gerando tensões e dramas que tornam a história imprevisível. Onde: Prime Vídeo

Mais 3!

1. Na estreia da fase única de 36 equipes da Liga dos Campeões da Europa, foram marcados 28 gols em seis jogos, uma média impressionante de 4,66 por partida.

2. O Bayern de Munique exagerou. Fez 9 a 2 no Dínamo de Zagreb, na Alemanha, um placar completamente incomum e fora da realidade, ainda mais numa competição onde estão os melhores do continente.

3. Dos brasileiros em campo, apenas Endrick marcou. E foi um gol bonito e de personalidade. Podendo passar para Mbappé ou Vini Jr, resolveu chutar.