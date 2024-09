Fortaleza: queda de rendimento segue, mas clube já mostrou excelente poder de reação

Foto: Samuel Setubal/O POVO Fortaleza e Corinthians se enfrentaram na Arena Castelão pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O desempenho muito ruim do Fortaleza na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, nesta quarta, partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, não pode e nem deve ser analisado isoladamente. Para quem acompanhou com cuidado os jogos recentes do Tricolor, a queda de produção mais nítida começou faz algumas semanas, especificamente no primeiro tempo do confronto contra o Rosário Central, no Castelão, dia 21 de agosto. Ali, a equipe mostrou lentidão e muita dificuldade na criação ofensiva, com setores espaçados e erros individuais. No segundo tempo a reação apareceu e, com ela, uma importante vitória por 3 a 1. A atuação geral, entretanto, ficou bem abaixo da média vista nos três meses anteriores.

Após o confronto contra os argentinos, o Fortaleza assumiu a liderança da Série A ao vencer o Corinthians, novamente no Castelão, mas o placar de 1 a 0 não fez jus ao rendimento. O time paulista mostrou muito mais ações ofensivas, organização e perdeu oportunidades claríssimas. O mérito do elenco de Vojvoda foi ter conseguido ganhar uma partida importantíssima ainda que tenha jogado mal, algo que ocorre com todos os clubes que brigam por títulos.

A sequência fora de casa diante de Botafogo-RJ e Inter-RS, entretanto, mostrou uma queda ainda mais acentuada na qualidade do futebol do Fortaleza, especialmente no setor ofensivo. A equipe teve imensas dificuldades na criação. Sem coragem, não construiu, não contra-atacou, não mostrou força coletiva e ficou sem ação olhando os adversários tomarem conta das ações. Na partida seguinte, em Curitiba, muito sofrimento defensivo no empate contra o Athletico, por 1 a 1.

A busca por entender as razões certas para o momento ruim é fundamental. Trabalho para Vojvoda, diretoria e os líderes do elenco. O Fortaleza já se mostrou capaz de agir assim diversas vezes, incluindo nesta temporada, bastando lembrar que o melhor momento da equipe em 2024 ocorreu após ter sofrido a goleada por 5 a 0 para o Cuiabá. Maturidade e senso critico precisam entrar em campo, mais uma vez.