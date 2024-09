Ceará: nova derrota e enorme passo para trás

Foto: Gabriel Silva/CearaSC Erick Pulga, em disputa durante o jogo do Ceará com o Coritiba

Complicou para o Ceará. Na luta pelo acesso, o Alvinegro voltou a perder fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez por 3 a 1. Nesta quarta, foi dominado pelo Coritiba, especialmente no segundo tempo, e ficou mais distante do G-4, restando 11 jogos para o fim da competição.

Mais uma vez a equipe sofreu demasiadamente no sistema defensivo, mostrando enormes falhas coletivas e individuais. É um filme que se repete semana após semana, tanto em função da péssima montagem do elenco — e da falta de correção na janela de contratações — como da atual incapacidade do treinador Léo Condé em fazer as correções, ao menos de posicionamento.

Ofensivamente o Ceará também acabou sendo controlado pela defesa do time da casa e foi discreto, exceção para algumas jogadas de velocidade com Saulo ou Pulga. Foi uma derrota justa pelo que a equipe deixou de produzir. Na oitava colocação, com 39 pontos, o Alvinegro está cada vez mais pressionado.

O número que importa

Nos quatro jogos mais recentes do Fortaleza — todos sem vitória — a equipe marcou apenas dois gols e sofreu sete. A queda de desempenho, portanto, atingiu a equipe como um todo, não apenas um ou outro setor. Na janela, o saldo negativo é de cinco gols.

O desempenho ruim do Fortaleza na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na quarta, não pode e nem deve ser analisado isoladamente. Para quem acompanhou com cuidado os jogos recentes do Tricolor, a queda de produção mais nítida começou faz algumas semanas, especificamente no primeiro tempo contra o Rosario Central, no Castelão, dia 21 de agosto. Ali, a equipe mostrou lentidão e muita dificuldade na criação.

Após o confronto contra os argentinos, o Fortaleza assumiu a liderança da Série A ao vencer o Corinthians, novamente no Castelão, mas o placar de 1 a 0 não fez jus ao rendimento. O time paulista mostrou mais ações ofensivas, organização e perdeu oportunidades claríssimas.

A sequência fora de casa nas derrotas para Botafogo e Inter, entretanto, mostrou uma queda ainda mais acentuada. Sem coragem, não construiu, não contra-atacou e foi dominado. Já diante do Athletico-PR, em Curitiba, uma pequena melhora no 1 a 1, mas com grande sofrimento defensivo.

A busca por entender as razões certas para o momento ruim é fundamental. Trabalho para Vojvoda, diretoria e os líderes do elenco. O Fortaleza já se mostrou capaz de reagir diversas vezes, incluindo nesta temporada. Vai precisar fazer de novo.

Mais 3!

1. A Ferroviária de Araraquara tem chance de garantir vaga para a Série B 2025 já na quarta rodada dos quadrangulares de acesso da Série C, no próximo fim de semana.

2. Caso o time derrote o Athletic, em Minas Gerais, chegará aos 10 pontos e não poderá ser mais superado por duas equipes do grupo, garantindo ao menos o segundo lugar.

3. E pensar que a Ferroviária fez a final da Série D do ano passado justamente diante do Ferroviário, rebaixado novamente para a quarta divisão.