Fortaleza: contra o Bahia, muito a defender

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda conversa com jogadores em treino do Fortaleza

Melhor mandante do Campeonato Brasileiro — único time invicto jogando em seus domínios —, melhor defesa atuando em casa e na terceira colocação da competição. Quando entrar em campo, amanhã, contra o Bahia, o Fortaleza terá uma grande responsabilidade na defesa de todas essas importantes condições na Série A.

Com 49 pontos, o Tricolor está distante quatro pontos do líder Botafogo e um do vice-líder Palmeiras. Além da luta pelo título, que continua, fincar posição entre os quatro primeiros do campeonato garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2025, cenário extremamente importante quando se pensa em planejamento, pois garante menos jogos em um calendário sempre insano.

Jogando como mandante, o Fortaleza ganhou 10 jogos e empatou três. O aproveitamento é de 84,6% dos pontos disputados (33 somados de 39), tendo sofrido apenas seis gols, campanha extremamente marcante.

Se a fase não é boa — são três jogos sem vencer na competição, todos com atuações ruins fora de casa —, é hora de fazer valer, diante de um ótimo adversário comandado pelo velho conhecido Rogério Ceni, a autoridade de um elenco que tem feito um excelente campeonato até aqui, cenário que não pode ser perdido de vista em tempo algum e certamente serve como motivação extra em busca da reação.

O número que importa: 7

Nos 13 confrontos em casa na Séria A, o Fortaleza ficou sem sofrer gol em sete, mais do que a metade, portanto. Nos outros seis, sofreu no máximo um tento. A curiosidade: seis vitórias como mandante foram pelo placar de 1 a 0

Ao insistir em não mudar peças do sistema defensivo, Léo Condé, técnico do Ceará, coloca muito para si, também, da responsabilidade do exagero de gols sofridos pela equipe na Série B. Nos dois jogos recentes fora de casa foram cinco gols tomados, além de uma série de outras chances criadas por Chapecoense e Coritiba, equipes que não viviam bons momentos e, ainda assim, conseguiram três pontos.

Já se sabe que o elenco do Alvinegro foi montado de forma ineficaz quando se pensa na qualidade da defesa. Também se sabe que a diretoria foi incapaz de fazer uma correção de rota com contratações, mas o treinador precisa experimentar cenários novos, sob pena de não ter mais tempo e a equipe perder ainda mais força na busca pelo acesso.

Já viu? *

Estrada para a Glória. O filme, ambientado em 1966, narra a trajetória do primeiro time de basquete com jogadores negros como titulares. Em um período marcado por intensa discriminação racial, o treinador Don Hanskins reconhece o talento dos atletas e combate o preconceito, guiando a equipe rumo à vitória. A história é inspirada em eventos reais. Onde: Disney Plus

Mais 3!

1. A média de gols da primeira rodada da fase única da Liga dos Campeões da Europa superou três por partida.

2. Nos 18 jogos realizados, foram 57 tentos marcados, 3,16 por encontro, excelente número.

3. Foram só três empates e 15 times venceram. Dos 36 clubes envolvidos, 24 marcaram ao menos uma vez.