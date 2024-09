Ceará: apenas campanha quase perfeita garante acesso

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Léo Condé está à frente do Ceará desde junho de 2024

Quando entrar em campo amanhã para receber o Vila Nova, no Castelão, o Ceará terá a missão de começar a construir uma campanha quase perfeita na tentativa de ter chances reais de acesso. Qualquer aproveitamento menor do que 70% nos 11 jogos restantes não vai resolver. Estacionado nos 39 pontos após duas derrotas seguidas fora de casa, diante de Chapecoense e Coritiba, o time não tem outra alternativa a não ser vencer o rival direto na briga por uma das quatro vagas para a Série A 2025. Eu me refiro, por óbvio, ao número de vagas disponíveis, mas a realidade tem mostrado que restam apenas dois lugares, tendo em vista que Novorizontino e Santos estão muito mais consistentes do que os demais, sendo respectivamente líder e vice-líder, com 50 e 49 pontos.

Como não faz sentido analisar apenas os resultados frios — para isso há inteligência artificial e as estatísticas robóticas —, as derrotas do Ceará também foram recheadas de desempenho ruim, falta de atitude para resolver problemas imediatos e falhas defensivas, o que deixa o torcedor completamente desconfiado de que uma reação seja possível. Até o sistema ofensivo do time — o melhor da Série B, com 41 gols marcados — tem sido questionado, por mais que seja o menor dos problemas do Alvinegro.

Voltando aos números, as principais projeções após as 27 rodadas já disputadas apontam que 63 pontos deixam qualquer clube com 98% de chance de subir para a primeira divisão. Assim, a conta do Ceará é somar mais 24 pontos para chegar justamente os 63. São oito vitórias em 11 partidas, exatamente o cálculo feito — e declarado publicamente — pelo técnico Léo Condé. Para ele, será preciso vencer os seis jogos no Castelão e somar mais cinco ou seis pontos como visitante.

O cenário, então, é da necessidade de uma quase perfeição até o fim da competição. Como não é possível vencer todos os jogos em um único dia, o Ceará terá de construir tal campanha a partir de duas vitórias seguidas nos dois próximos confrontos em casa, onde é forte e pressiona muito os adversários. Será preciso resgatar a confiança. Além do Vila, a equipe recebe o Brusque, na sequência.

O número que importa: 23

Nos 13 jogos realizados em casa na atual Série B, o Ceará marcou 23 gols, média de quase dois por partida. Já o Vila Nova, fora de casa, vai mal. Também em 13 partidas, só marcou nove vezes.

Fortaleza certamente vai entrar em campo na noite deste sábado, contra o Bahia, escalado de forma diferente em relação os confrontos mais recentes. Não se trata de uma invenção de Vojvoda, mas de uma filosofia de trabalho que já dura quatro temporadas por aqui. O curioso: quando a fase é boa, a rotação vira virtude. Quando a fase não é boa, vira defeito.

Mais 3!

1. A final da Copa Intercontinental da Fifa será no dia 18 de dezembro, em Doha, no Catar. O Real Madrid, campeão europeu 2024, está definido. O adversário, ainda não.

2. Por falar em Fifa, a entidade resolveu trocar o nome do evento em que premia os melhores do ano. Deixa de ser The Best para ser chamado Fifa Awards.

3. Agora falta trocar o critério de votação. Ano passado, Messi foi eleito, algo que nem ele achou merecido, já que pouco jogou por Inter Miami e seleção argentina.