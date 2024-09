Ataque funciona e mantém Ceará na luta pelo acesso

Foto: AURELIO ALVES/O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Ceará x Vila Nova. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

Melhor sistema ofensivo da Serie B com folga, o Ceará segue firme na luta pelo acesso especialmente em função de seus jogadores de frente. Neste domingo, contra o Vila Nova, um primeiro tempo perfeito permitiu ao time fazer 3 a 0 (o jogo terminou 4 a 0) e decidir a partida em apenas 45 minutos no Castelão. A movimentação entre Saulo Mineiro e Aylon (dois gols) funcionou mais uma vez, tendo a ótima companhia de Pulga pela esquerda e Mugni (depois Recalde, que também fez o dele) pelo meio, com boa participação dos laterais presentes nas ações ofensivas. O aproveitamento das oportunidades foi enorme, não deixando qualquer possibilidade de reação ao time de Goiânia, excelente mandante, mas péssimo visitante.

O Ceará retornou em ritmo bem diferente para a segunda etapa. Mais lento, viu o Vila Nova melhorar na ocupação de espaços e incomodar o goleiro Bruno Ferreira em algumas oportunidades, mas sem efetividade real. O cenário deixou o Alvinegro com o controle da partida e ainda deu tempo para Pulga fazer o quarto gol em um de tantos contra-ataques que apareceram. Destaque também para a boa e necessária entrada como titular do zagueiro Ramon Menezes, no lugar de Matheus Felipe.

Com 42 pontos e 45 gols marcados, o elenco de Léo Condé aguarda o fim da rodada para saber exatamente a situação total em relação ao acesso, mas sabe que só vencendo o Brusque no Castelão, na próxima sexta-feira, para as chances seguirem boas por um lugar no G-4.

Na melhor partida de Marinho desde que foi contratado, o Fortaleza venceu o Bahia por 4 a 1, no Castelão, no sábado noturno. Vitória incontestável e construída com um ótimo volume ofensivo no primeiro tempo, além de muita segurança defensiva e inteligência na segunda etapa.

Além dos dois belos gols em finalizações absolutamente certeiras, Marinho criou outras oportunidades e foi responsável direto pelos três pontos somados. Foi uma atuação individual que chamou demais a atenção, razão por ter ficado acima de qualquer esquema tático ou acerto coletivo.

Vojvoda também foi bem ao mudar o desenho de ocupação em campo ao colocar quatro jogadores de meio. A aposta deu certo, com uma equipe mais consistente tecnicamente no setor onde o Bahia é mais forte.

O número que importa

O Fortaleza, ao golear o Bahia por 4 a 1, no sábado, conquistou a sua 11ª vitória seguida como mandante na Série A. Nunca uma equipe nordestina tinha conseguido tal sequência na história do Campeonato Brasileiro.

Mais 3!

1. Na Série C, Remo e Volta Redonda têm possibilidade de garantir vaga na Série B 2025 na próxima rodada, ambos atuando em casa. Caso vençam São Bernardo e Botafogo-PB, respectivamente, sobem.

2. Haaland chegou aos 100 gols com a camisa do Manchester City neste domingo, ao marcar no empate por 2 a 2 contra o Arsenal. O norueguês alcançou a marca em apenas 105 partidas, uma média impressionante.

3. Nos primeiros 105 jogos que fez pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo também marcou 100 gols. Os dois agora têm o recorde europeu de chegada mais rápida aos 100 tentos por uma única equipe.