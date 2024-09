Série A: Só três clubes na briga pela taça

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, e Thairo Arruda, CEO do Botafogo

A rodada 27 do Campeonato Brasileiro, disputada no fim de semana que passou, deixou evidente: a briga pelo título está restrita a apenas três equipes. Fortaleza (venceu o Bahia por 4 a 1), Palmeiras (ganhou do Vasco por 1 a 0) e Botafogo (bateu o Fluminense também por 1 a 0) não têm mais rivais pela taça e vão lutar ponto a ponto entre eles pela conquista.

Não por acaso, o trio venceu seus jogos no fim de semana e as equipes que estão entre o quarto e o sétimo lugares (Flamengo, São Paulo, Bahia e Cruzeiro) perderam ou empataram, ficando muito distantes de disputa real, mostrando irregularidade e falta de capacidade.

Tanto do ponto de vista das possibilidades estatísticas, como no aspecto da produtividade e qualidade do jogo até agora, Botafogo (56 pontos), Palmeiras (53) e Fortaleza (52) são os protagonistas da competição, os times mais equilibrados.

Levando em consideração a classificação apenas das partidas do segundo turno, por exemplo, o Fortaleza tem 19 pontos, o Palmeiras soma 17 e o Botafogo 16, ocupando as três primeiras posições.

Restando 11 partidas para cada um, ainda existem dois confrontos diretos entre eles até o fim do torneio, curiosamente ambos em São Paulo, onde o Palmeiras vai receber o Botafogo (36ª rodada) e também o Fortaleza (31ª rodada).

O número que importa: 6

No returno do Brasileirão, o Fortaleza tem seis vitórias, um empate e uma derrota, tendo marcado 12 gols e sofrido seis. O time tem 79% de aproveitamento.

Ainda sobre o Fortaleza, o time terá de ter atuação perfeita nesta terça para superar a vantagem de 2 a 0 a favor do Corinthians e ganhar a vaga para a semifinal da Sul-Americana. O time paulistano vive a sua melhor fase no ano e fez uma janela de contratações muito boa para tentar escapar do rebaixamento. O tabu de nunca ter vencido o Corinthians em São Paulo não tem influência alguma na dificuldade que o time terá pela frente. Pesa muito mais o ruim jogo da semana passada no Castelão.

Já viu? *

Anderson Silva: Como Água. Bom documentário de 2012 que explora a vida e a carreira do icônico lutador brasileiro, então prestes a vencer sua 12ª luta consecutiva, mostrando o tamanho do domínio de Anderson Silva no esporte durante quatro anos sem perder. Com uma narrativa envolvente e ágil, o filme destaca a trajetória, desafios e conquistas no MMA. Onde: Prime Vídeo

Mais 3!

1. Arthur Cabral voltou a marcar pelo Benfica, nesta segunda-feira. Foi seu primeiro gol na temporada, entrando no fim da partida contra o Boavista, pelo Campeonato Português, vitória por 3 a 0.

2. Bruno Lage assumiu o Benfica recentemente e avisou para todos os jogadores, incluindo os que estavam com pouco espaço, que o trabalho começaria do zero. Foi o caso de Cabral, que agora espera ter mais oportunidades novamente.

3. O líder do Campeonato Português é o Sporting, com 18 pontos em seis jogos, campanha perfeita graças ao fabuloso atacante sueco Gyokeres. O Porto tem 15 pontos e o Benfica chegou aos 13.