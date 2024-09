Ceará: é preciso ao menos 70% dos pontos nas 10 rodadas finais

Foto: Gabriel Silva / CearaSC Atacante Aylon (de branco) é um dos destaques do Ceará na Série B

Restando apenas 10 jogos para o fim da Série B, o desempenho necessário para o Ceará conseguir o acesso precisa ser muito bom na reta final do torneio, superior ao que tem mostrado. A conta é simples: para chegar aos 63 pontos e colocar suas chances acima dos 96%, é necessário um aproveitamento de pelo menos 70% dos pontos disputados até o fim da competição. Ou seja, somar 21 dos 30 restantes. Tal pontuação pode ser alcançada com sete vitórias ou com seis vitórias e três empates. Se fizer menos do que isso, pelo retrato atual, as chances ficam bem mais complicadas. Relevante lembrar que o aproveitamento do Ceará na Série B está em exatos 50%. Disputou 84 pontos e ganhou 42, ocupando a sétima colocação. Será preciso atingir um índice bem melhor nos confrontos decisivos.

Um outro parâmetro de comparação que se pode usar é o desempenho do Ceará nas 10 rodadas mais recentes, quando o time somou 16 pontos. Neste momento, essa média não será suficiente para o acesso e deixa evidente que ganhar pontos fora de casa de forma consistente será fundamental. Dos 10 jogos restantes para o Alvinegro na Série B, cinco serão no Castelão (Brusque, Ponte Preta, Paysandu, Avaí e América-MG). Os outros cinco (Sport, Ituano, Santos, Botafogo-SP e Guarani) ocorrem fora de casa.

Para a partida contra o Brusque, na próxima sexta-feira, o elenco do Ceará terá grande apoio dos torcedores. O favoritismo do Alvinegro é muito evidente e o time tem de assumir tal responsabilidade. O adversário não venceu nenhuma partida como visitante na Série B, briga desesperadamente contra o rebaixamento e, apesar da reação com a chegada do conhecido técnico Marcelo Cabo, qualquer perda de pontos no Castelão será imperdoável para o Ceará.

O número que importa: 10

O Ceará tem o quarto melhor saldo da Série B, 10 gols. O time fez 45 e tomou 35. O melhor saldo da competição é do Santos, com 21. A equipe paulista fez 41 tentos e sofreu 20.

Público do Fortaleza

Com 385.307 pagantes em 14 jogos disputados na Série A 2024, o Fortaleza vai passar dos 400 mil torcedores em seus jogos na primeira divisão da atual temporada no próximo domingo, quando recebe o Cuiabá, no Castelão, confronto da 28ª rodada da competição, marcado para ter início às 16 horas.

O Tricolor sustenta média de 27.522 pagantes por partida, a nona melhor do campeonato, saindo dos usuais primeiros postos que sempre ocupou desde a volta para a Série A em 2019. O líder de público no Campeonato Brasileiro é o Flamengo, com 50.607 pagantes por jogo, seguido por São Paulo (43.929), Corinthians (42.789), Bahia (36.867) e Cruzeiro (31.757). Os piores são Bragantino e Cuiabá, com pouco mais de 5 mil torcedores pagantes por partida.

Mais 3!

1. Lewandowski segue brilhando. O excelente atacante polonês marcou o gol único da vitória do Barcelona sobre o Getafe, nesta terça, no Campeonato Espanhol.

2. Foi uma partida sem muito brilho do líder Barça, mas suficiente para manter os 100% de aproveitamento no torneio. São sete jogos, sete vitórias, 23 gols marcados.

3. Livro novo em breve, com tema relevante. O médico José Roberto Campos de Barros lança no próximo dia 3 de outubro a obra "História da Medicina do Esporte no Ceará, Brasil e Afins". Será na sede da Unimed Fortaleza, exclusivamente para a classe médica.