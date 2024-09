Fortaleza: Eliminação da Sul-Americana jogando mal

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP Calebe, do Fortaleza, durante jogo contra o Corinthians

Em dois jogos contra o Corinthians nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza não atuou melhor do que o adversário em momento algum. O 3 a 0 nesta terça (5 a 0 no agregado), fez total justiça pelo que se viu em campo, tanto no Castelão, como na Neo Química Arena.

Em São Paulo, precisando fazer pelo menos dois gols, o Fortaleza não teve nenhuma criatividade ofensiva no primeiro tempo. Uma equipe burocrática, sem ideias e fazendo exatamente o jogo que interessava ao Corinthians. Na segunda etapa, o Tricolor teve 10 minutos iniciais de um futebol mais ofensivo, justamente quando Kayzer desperdiçou uma chance inacreditável. Logo na sequência, o time da casa abriu o placar com Romero, para depois ampliar com Coronado e Pedro Henrique.

Os três gols do Corinthians foram executados com precisão, mas facilitados por uma sistema defensivo do Fortaleza completamente perdido. Uma eliminação incontestável diante de um adversário que foi bem melhor e mais inteligente.

O número que importa: 45

Melhor ataque da Série B, o Ceará marcou 45 vezes, ótima média de 1,6 gol por jogo até agora. Em toda Série B de 2023 o Alvinegro anotou 40 gols, uma diferença e tanto no aproveitamento ofensivo de um ano para o outro

A partida do Ceará contra o Brusque, na sexta-feira, certamente terá uma grande presença de público no Castelão, apesar do péssimo horário das 19 horas, quando o trânsito carregado do dia a dia de uma metrópole deixa qualquer um sem paciência. Em campo, o Alvinegro deve repetir exatamente o esquema da ótima vitória sobre o Vila Nova, no domingo. A única mudança, por contusão, deve ser a entrada de Recalde na vaga de Mugni, trocando um meio-campista por outro, sem interferência na estrutura tática. Com 42 pontos, é essencial para o Ceará chegar aos 45 pontos e seguir perto do G-4, já que ainda não será possível entrar no grupo dos quatros melhores na próxima rodada.

Por falar em Recalde, é outro jogador do elenco recuperado pelo técnico Léo Condé. Considero, inclusive, como um reforço que estava em casa, mas, sem confiança, pouco produzia. Agora, o meio-campista tem entrado bem durante as partidas, participando de forma consistente das ações ofensivas, pisando na área, marcando gols e colaborando com assistências e passes decisivos. No geral, o paraguaio tem três gols e três assistências em 20 participações na Série B.

Mais 3!

1. Na Série C do Campeonato Brasileiro, faltam apenas duas rodadas para o fim dos dois quadrangulares de acesso. No próximo fim de semana, quatro equipes entram em campo dependendo de uma vitória simples para garantir presença na Série B 2025.

2. São elas: Ferroviária (visita o Londrina) e Athletic (visita o Ypiranga), no grupo C, além de Remo (recebe o São Bernardo) e Volta Redonda (recebe o Botafogo-PB), no grupo B. Lembrando que a final da competição ocorre entre os primeiros colocados de cada grupo.

3. Mbappé já tem sete gols em nove partidas oficiais pelo Real Madrid. O detalhe relevante: ele marcou nos quatro encontros mais recentes da equipe, sinal que a adaptação chegou rápido.