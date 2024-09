Léo Condé recupera Recalde e jogador tem sido importante na Série B

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Recalde e Chico disputam lance no jogo Ceará x Sport, no Castelão, pela Série B 2024

Jorge Recalde tem se destacado no Ceará nas semanas mais recentes, ainda que esteja na reserva. Ele é outro jogador do elenco recuperado pelo técnico Léo Condé. Considero, inclusive, como um reforço que estava em casa, mas, sem confiança, pouco produzia.

Agora, o meio-campista tem entrado bem durante as partidas, participando de forma consistente das ações ofensivas, pisando na área, marcando gols e colaborando com assistências e passes decisivos.

Contra o Amazonas, no começo de setembro, ele entrou aos 84 minutos de partida e fez o gol de empate da equipe aos 87, dando números finais ao confronto em 1 a 1, fora de casa. Diante do Vila Nova, no domingo passado, ele entrou na vaga de Mugni, contundido, e participou bem, inclusive fazendo outro gol, o segundo da goleada por 4 a 0.

Até então, o paraguaio tinha marcado apenas uma vez na Série B, na vitória do Ceará sobre o Novorizontino por 3 a 0, no dia 10 de maio, ainda com Mancini no comando. No geral, o paraguaio tem três tentos e três assistências em 20 participações na competição.