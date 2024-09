Nona melhor média de público, Fortaleza vai passar de 400 mil torcedores na Série A contra o Cuiabá

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Com 385.307 pagantes em 14 jogos disputados na Série A 2024, o Fortaleza vai passar dos 400 mil torcedores em seus jogos na primeira divisão da atual temporada no próximo domingo, quando receber o Cuiabá, no Castelão, confronto da 28a. rodada da competição marcado para ter início às 16 horas.

O Tricolor sustenta média de 27.522 pagantes, a nona melhor do campeonato, saindo dos usuais primeiros postos que sempre ocupou desde a volta para a Série A em 2019.

O líder de público no Campeonato Brasileiro é o Flamengo, com 50.607 pagantes por jogo, seguido por São Paulo (43.929), Corinthians (42.789), Bahia (36.867) e Cruzeiro (31.757). Os piores são Bragantino e Cuiabá, com pouco mais de cinco mil torcedores pagantes por partida.

Abaixo, a relação de público pagante do Fortaleza na Série A 2024, dados retirados do site Sr Goool, que computa todos os borderôs do Brasil.

21.726 Cruzeiro

17.378 Bragantino

15.645 Botafogo

11.922 Athletico Paranaense (único jogo realizado no PV na Série A 2024)

16.583 Grêmio

28.174 Palmeiras

33.717 Juventude

33.646 Fluminense

24.099 Vitória

29.747 Atlético Goianiense

40.178 São Paulo

38.954 Criciúma

49.378 Corinthians (maior público da equipe)

24.160 Bahia