Ceará, no ritmo de Pulga e Aylon

Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO Aylon, atacante do Ceará, comemora gol sobre o Vila Nova na Arena Castelão

Erick Pulga e Aylon, os dois principais artilheiros do Ceará em 2024, são responsáveis por 31 gols marcados na temporada, 18 de Pulga e 13 de Aylon. Na Série B, competição mais importante para o clube, cada um tem nove tentos anotados, dividem o topo da tábua de artilheiros com Caio Dantas, do Guarani.

É justamente nesse embalo que o Alvinegro tem o melhor ataque da competição, com 45 gols a favor. A dupla é responsável, portanto, por 40% do total, uma enorme representatividade. Sob a liderança técnica de ambos, o time recebe o Brusque na noite desta sexta-feira, no Castelão.

Não há outra forma de encarar a partida como a primeira das 10 decisões que a equipe tem até o fim do Campeonato Brasileiro. Sob olhares de milhares de torcedores, ganhar e chegar aos 45 pontos, encostando no G-4, é o único resultado aceitável. O triunfo é ainda mais fundamental quando se sabe que o próximo adversário será o Sport, no Recife, no próximo dia 7, segunda-feira da outra semana.

Dos principais concorrentes do Ceará pelo acesso, Mirassol e Sport se enfrentam nesta rodada, ou seja, é inevitável que pelo menos um deles perca pontos importantes. Um empate não seria ruim para o Alvinegro, com ambos somando apenas um ponto. O Coritiba recebe o Goiás, o América-MG visita o desesperado CRB, enquanto o Vila Nova encara o Botafogo-SP, em Goiânia, tentando se recuperar da goleada sofrida no Castelão.

O número que importa

O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, chegou aos 59 jogos na temporada. Nunca o atleta, um dos melhores da posição no País atualmente, tinha atuado tanto em apenas um ano. O jogador é o único de toda a Série A que já passou dos 5 mil minutos em campo.

Já viu?

Angel di Maria: Quebrando a Barreira. Recém lançada, a série documental mostra de forma emocionante e com dezenas de depoimentos relevantes (entre eles, Messi, Neymar, Mourinho e Ancelotti), em três episódios, a monumental carreira de um dos grandes jogadores da história recente da Argentina, desde a infância problemática em Rosário, até os títulos da Copa do Mundo e duas Copas Américas com a seleção. Onde: Netflix

Mais 3!

1. O brasileiro com mais gols nas cinco principais ligas europeias da temporada 2024/2025 (Espanha, Inglaterra, França, Itália e Alemanha) é Raphinha, do Barcelona. O atacante tem cinco tentos marcados.

2. Na França, Luis Henrique, do Marseille, tem três gols e é o jogador do Brasil que mais balançou as redes no país. Na Inglaterra, Matheus Cunha, do Wolverhampton, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, têm dois gols cada.

3. Na Itália, com um gol marcado, aparecem Brenner (Udinese), Gabriel (Como) e Junior Messias (Genova), com um gol cada. E na Alemanha, Leo Scienza, do Heidenheim, fez um gol, único brasileiro até agora.