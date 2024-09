Ceará: vitória ótima pelo acesso, mas poderia ser mais tranquila

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Recalde fez o gol do Ceará contra o Brusque

Uma noite de sexta em que o resultado valeu muito mais do que qualquer outro cenário. O Ceará, com muita festa da torcida no Castelão, venceu o Brusque por 1 a 0 e segue firme na briga pelo acesso. O time perdeu chances claríssimas no primeiro tempo e sofreu demais defensivamente nos 20 minutos finais para segurar o placar. Poderiam ter sido três pontos conquistados com bem mais tranquilidade, especialmente diante de um dos piores times da Série B.

Pulga, por duas vezes na etapa inicial, desperdiçou oportunidades daquelas inacreditáveis. Tivesse feito o esperado, aos 2 e aos 26 minutos, certamente a partida teria tomado outro rumo. No segundo tempo o Alvinegro conseguiu abrir o placar em bela finalização de Recalde (jogada de Pulga). O paraguaio tem sido decisivo nas rodadas recentes e estava onde deveria estar, dentro da área, sendo fundamental para decidir partidas.

A vantagem não fez bem ao Ceará. A equipe recuou em demasia e fez exatamente o contrário do necessário para segurar a vitória com serenidade. Não ficou com a bola, não trocou passes no seu campo ofensivo e passou a permitir ao Brusque empilhar oportunidades para empatar. Com erros coletivos e individuais, deu tanto espaço que a equipe de Santa Catarina criou quatro grandes oportunidades para igualar o mercador, o que seria desastroso. Fica a lição para os próximos jogos e, claro, a justa comemoração.

O número que importa: 129

Comandando o Fortaleza pela quarta temporada seguida, Vojvoda busca contra o Cuiabá, neste domingo, sua vitória de número 130. Por enquanto, são 129 triunfos no comando da equipe, desde maio de 2021.

Nos 11 jogos que restam para o Fortaleza até o fim da temporada, todos pela Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe terá um bom espaço no calendário para que Vojvoda tenha oportunidade de não rodar tanto o elenco pensando no aspecto físico. Brigando pelo título com Botafogo e Palmeiras, o Tricolor sabe que, para a taça chegar, a campanha vai precisar ser espetacular.

Explico. Pelo desempenho dos primeiros colocados até agora, as estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais apontam a necessidade de uma equipe fazer 77 pontos para ter 96% de chance de título. O Fortaleza soma 52 pontos e precisaria de mais 25 nesse cálculo, que poderia ser conquistado com oito vitórias e um empate nos 11 confrontos derradeiros.

Assim, contra o Cuiabá, neste domingo, o time vai precisar manter a campanha marcante como mandante na Série A. São 11 vitórias e três empates, um amplo domínio diante dos adversários, atuando com contundência ofensiva e segurança defensiva.

Mais 3!

1. O espanhol Rodri foi operado nesta sexta e está fora da temporada. Havia esperança antes da cirurgia de que a contusão não fosse gravíssima, mas a notícia não foi boa.

2. Um dos grandes meio-campistas do planeta só volta ao Manchester City e ao selecionado espanhol no meio do ano que vem. Uma pena.

2. O lance que comprometeu o ligamento cruzado e o menisco de sua perna direita foi absolutamente simples. Um passo errado com a bola parada antes de um escanteio ser cobrado, no fim de semana passado.