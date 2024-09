Vojvoda segue fazendo história no Fortaleza: agora são 130 vitórias

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda na chegada ao Castelão para o jogo Fortaleza x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Contratado em maio de 2021 pelo Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda alcançou mais uma marca importante no comando da equipe, neste domingo. Diante do Cuiabá, no Castelão, jogo válido pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro, ele conquistou o triunfo 130 dirigindo o clube. No total, por todas as competições, o argentino dirigiu o Fortaleza em 262 partidas.

Pela Série A, onde ocupa a terceira colocação com 55 pontos (o líder Botafogo soma 57 e o vice-líder Palmeiras tem 56), o 1 a 0 sobre a equipe do Centro-Oeste do país foi a 63ª vitória do treinador, que também é o profissional com mais jogos comandando a equipe na história do clube.

A longevidade de Vojvoda no Fortaleza também se destaca nacionalmente. Desde maio de 2021 no Pici, o argentino é o segundo treinador com maior tempo de trabalho da elite nacional, atrás apenas do português Abel Ferreira, contratado pelo Palmeiras em outubro de 2020.

Em títulos, Vojvoda venceu o Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e a Copa do Nordeste (2022 e 2024), além de ter alcançado feitos inéditos no futebol local, como classificação à Libertadores (chegou até a fase de oitavas de final), foi finalista da Copa da Sul-Americana em 2023 e tem campanhas marcantes no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.