Ceará: ótima rodada dá mais força ao time

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Meia Recalde no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

As duas vitórias seguidas do Ceará no Castelão, diante de Vila Nova e Brusque, resultaram numa aproximação contundente do G-4 da Série B. Agora são dois pontos de distância, apenas. A rodada mais recente, especialmente, foi ótima para o Alvinegro, que viu Sport, Mirassol e Vila Nova empatarem, enquanto o América-MG foi derrotado. São eles, hoje, os principais concorrentes do elenco de Léo Condé por duas vagas para a Série A, levando em consideração que Santos e Novorizontino estão com pontuação mais elevada nas duas primeiras colocações. Não é possível, evidentemente, garantir que a dupla paulista já tenha lugar garantido na primeira divisão em 2025. A competição está muito parelha e qualquer bobeada tem potencial de significar um abalo importante em qualquer campanha.

Apesar de ter sofrido defensivamente nos 15 minutos finais contra o Brusque — essencialmente porque deixou de ter a posse de bola, recuando demais o posicionamento defensivo sem necessidade alguma e com ausência de preparação para as jogadas de velocidade — o Ceará não tomou gol em dois jogos seguidos, algo raro na campanha atual.

Como tem o melhor ataque da Série B — são 46 gols marcados — e segue criando muitas chances reais durante as partidas, a melhora defensiva é uma necessidade nos nove confrontos restantes, justamente para alcançar o equilíbrio essencial visando o acesso. Contra o Sport, David Ricardo está suspenso e Ramon Menezes, machucado. Matheus Felipe e João Pedro devem formar a dupla de zaga.

O número que importa: 9

Restam nove jogos para o Ceará na Série B. Serão quatro no Castelão e cinco fora de casa. A conta para o acesso segue inalterada. Qualquer time que faça 63 pontos tem 98% de chance de subir para a Série B. O Alvinegro soma 45, faltam 18 (seis vitórias) para chegar nesse patamar para ter grande chance de subir.

1 milhão de tricolores no Castelão

O Fortaleza vai bater, mais uma vez, a relevante marca de 1 milhão de torcedores em seus jogos em uma única temporada. Neste momento, são 940 mil contabilizados. Restam quatro partidas como mandante no Castelão, todas pela Série A do Campeonato Brasileiro: Atlético-MG, Vasco, Flamengo e Internacional.

Por falar em torcedores, a diretoria segue preocupada e tentando orientar o acesso aos jogos de maneira legítima. Nesta segunda-feira, uma nota oficial foi publicada no site oficial do Fortaleza deixando claro que o clube identificou dezenas de tentativas de uso indevido dos cartões de sócios e dependentes na partida contra o Cuiabá. É impressionante como os próprios torcedores do time insistem em cometer irregularidades, emprestando, vendendo e permitindo que terceiros usem o documento, que é pessoal e intransferível.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Remo e Volta Redonda garantiram acesso para a Série B 2025 com uma rodada de antecedência no quadrangular final do grupo B. Ambos chegaram aos nove pontos.

2. A equipe de Belém contou com 55 mil torcedores no Mangueirão na vitória sobre o São Bernardo, por 1 a 0, no domingo. Foi uma festa com muita emoção.

3. Já no grupo C, nada definido. Athletic, Londrina e Ferroviária somam sete pontos, enquanto o Ypiranga tem seis. Todo mundo tem chance. A definição fica para o sábado que vem. Os jogos: Athletic x Londrina e Ferroviária x Ypiranga.