Fortaleza: força e consistência em competições internacionais

Foto: AURÉLIO ALVES Jogos internacionais do Tricolor levam milhares de torcedores ao Castelão

O Fortaleza vai disputar mais uma vez uma competição internacional na próxima temporada. Será o quarto ano seguido com o clube participando de torneios da Conmebol (tinha disputado em 2020 e ficou de fora em 2021), mostrando a força de um planejamento bem feito e se tornando relevante no continente, se colocando em presença.

Terceiro colocado na Série A com 55 pontos, o time tem 99,67% de possibilidade de disputar o principal torneio de clubes do continente, a Libertadores, segundo números de Departamento de Matemática da UFMG. O dado leva em conta ficar entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro (os quatro primeiros entram diretamente na fase de grupos).

Ainda que ocorra uma hipótese mais do que improvável e o time não consiga estar na Libertadores, a Sul-Americana já está garantida, com muita antecedência, pela pontuação alcançada no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor ocupa a posição 39 no ranking da Conmebol — antes de 2020, sequer tinha lugar no ranking —, lista atualizada em dezembro de 2023. É o melhor nordestino e o 12º melhor brasileiro. Sabendo que estará mais uma vez num torneio internacional, o clube já se planeja financeiramente e na formação de elenco para a próxima temporada. E mostra consistência para se manter seguidamente relevante.

O número que importa: 3

Dos próximos quatro jogos do Ceará na Série B, três serão fora de casa. A equipe visita o Sport na próxima segunda-feira, depois recebe a Ponte Preta no Castelão, para, na sequência, visitar Ituano e Santos.

O aproveitamento do Alvinegro como mandante tem sido muito bom. A equipe tem ótima imposição tática, joga com velocidade e agride o adversário com pressão alta praticamente o tempo todo.

O desempenho é o quarto melhor da competição, atrás de Vila Nova, América-MG e Mirassol. Até agora são 15 jogos, com 10 vitórias, três empates e duas derrotas, saldo positivo de 15 gols, com 28 marcados e 13 sofridos.

Já fora de casa, o Ceará tem o desafio de melhorar na reta final. Não foi boa a impressão deixada nas derrotas recentes para Chapecoense e Coritiba. A campanha como visitante tem apenas 28,6% de aproveitamento. Foram só três vitórias em 14 jogos (Novorizontino, CRB e Avaí) e será preciso ganhar jogos longe do seus domínios para conseguir o acesso.

Já viu? Born to Fly

Born to Fly. O brilhante documentário produzido pela Red Bull — são depoimentos e imagens marcantes — acompanha a história de Armand Duplantis. Campeão olímpico, mundial e recordista mundial do salto com vara, o jovem sueco é fenômeno da modalidade. Onde: Site Red Bull

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Sergio Ramos ainda não conseguiu encontrar um time. A mais recente recusa do histórico zagueiro foi para atuar no Zamalek, do Egito. Caberia no futebol brasileiro.

2. Maximilian Ibrahimovic, filho mais velho do ex-futebolista Zlatan Ibrahimovic, foi convocado pela primeira vez para a seleção sub-18 da Suécia. Ele joga na base do Milan.

3. Andrés Iniesta deve comunicar em breve a sua aposentadoria dos gramados, aos 39 anos. Jogou demais.