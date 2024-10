Fortaleza: o peso de Vojvoda na renovação de Pedro Augusto

Não tivesse ele perdido um dos pênaltis no confronto do Fortaleza na final a Sul-Americana 2023 contra a LDU — o decisivo, aquele que daria o título ao time, apesar de Romero e Britez também terem batido mal e desperdiçado —, a renovação de contrato do Tricolor com Pedro Augusto até o fim de 2026 não estaria coberta de polêmica entre os torcedores.

Estamos falando de um volante exclusivamente com qualidades defensivas, sem predicados ofensivos, com utilidade para determinadas missões táticas e troca de posições — alternando boas e más atuações — e que não torna o elenco muito mais forte tecnicamente. É um batalhador, como há em todas as equipes do planeta.

Assim, sem o fatídico pênalti, a sua permanência entraria na conta da normalidade e a discordância ficaria nos termos da manutenção ou não de um atleta para composição de elenco.

Ocorre, entretanto, que parte da torcida guarda mágoa do atleta, algo completamente normal no campo passional do futebol. Não entender tal realidade é não compreender futebol.

De toda forma, dos motivos para o Fortaleza renovar o compromisso com o atleta, o mais forte e essencial deles é a racionalidade da diretoria em acatar o desejo de Juan Pablo Vojvoda e sua comissão.

O treinador gosta do futebol de Pedro Augusto, entende que ele é útil no contexto das múltiplas competições — e já deixou isso claro dezenas de vezes. Das 63 partidas que o Fortaleza realizou em 2024, ele entrou em 43. Caso o treinador argentino não quisesse, o meio-campista não ficaria.

Além disso, Pedro está longe de ser um dos maiores salários do elenco — a diretoria entende ser um bom custo benefício — treina forte, é muito querido e importante para o grupo, um atleta profissional e exemplar, além de carregar uma humildade rara, palavras de quem convive com ele. O anúncio da sua renovação, praticamente um "Arquivo Confidencial" publicado nas mídias sociais do Fortaleza, deixa isso também evidente.

O número que importa: 8

Adversário do Ceará na próxima segunda-feira, o Sport volta ao seu estádio, a Ilha do Retiro. Por enquanto, como mandante na Série B, a equipe tem a oitava melhor campanha. São 13 jogos, com oito vitórias, dois empates e três derrotas.

Por falar no jogo do Recife, a diretoria do Ceará tem preparado uma logística especial de segurança, muito em razão dos episódios ocorridos recentemente envolvendo violência de torcedores. O objetivo é ficar o menos possível em Recife.

Mais 3!

1. Os atacantes brasileiros seguem em baixa na Europa. Na rodada de ontem da Liga dos Campeões, 26 gols anotados e nenhum jogador do país marcou.

2. Nos jogos de ontem, outro detalhe chamou atenção: os três times espanhóis perderam. Real Madrid, Atlético de Madrid e Girona.

3. E para ficar na Espanha: Dyego, herói da classificação do Brasil para a final da Copa do Mundo de futsal, é capitão do Barcelona. Por lá, é tratado como lenda.