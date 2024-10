Fortaleza: Vojvoda foi o fator principal para a renovação de Pedro Augusto

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Pedro Augusto na chegada ao Estádio Kleber Andrade para o jogo Cruzeiro x Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Não tivesse perdido um dos pênaltis - o decisivo, inclusive, que daria o título ao clube - no confronto final da Sul-Americana de 2023, diante da LDU, a renovação de contrato do Fortaleza com Pedro Augusto até o fim de 2026 não estaria coberta de polêmica entre os torcedores. Estamos falando de um volante regular, que tem a sua utilidade - alterna boas e más atuações - mas que não torna a equipe muito mais forte tecnicamente. Assim, sua permanência entraria na conta da normalidade e a discordância ficaria nos termos da manutenção ou não de um atleta para composição de elenco, nada mais.

Ocorre, entretanto, que parte da torcida guarda mágoa do atleta, algo completamente normal no campo passional do futebol. É assim que as coisas funcionam em um esporte enorme e quem está inserido nele sabe perfeitamente. Há também quem não goste do futebol do jogador, entendendo a sua saída eventual saída como potencial para abrir espaço para alguém com mais qualidade.

De toda forma, dos motivos para o Fortaleza renovar o compromisso com o atleta, o mais forte e essencial deles é racionalidade da diretoria - que não deve e não é passional - em acatar o desejo de Vojvoda. O treinador gosta do futebol de Pedro Augusto, entende que ele é útil no contexto - e já deixou isso claro dezenas de vezes. Das 63 partidas que o Tricolor fez em 2024, por exemplo, ele entrou em 43. Caso o treinador argentino não quisesse, o meio-campista não ficaria.

Além disso, o volante está longe de ser um dos maiores salários do elenco, treina forte, é muito querido e importante para o grupo, um atleta profissional e exemplar, além de carregar uma humildade rara, palavras de quem convive com ele. O anúncio da sua renovação - praticamente um Arquivo Confidencial publicado nas mídias sociais do Fortaleza - deixa isso também evidente.