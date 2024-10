Ceará: jogar por último na rodada pode ajudar

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Goleiro Bruno Ferreira em aquecimento antes do jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Restam nove jogos para o Ceará fazer na Série B. Com 45 pontos, na sexta colocação, caso conquiste mais 18 terá 97% de possibilidade de acesso. O número pode ser atingido com seis vitórias ou com cinco vitórias e três empates, por exemplo. Diante do Sport, na segunda-feira que vem, o Alvinegro vai encerrar a rodada 30 da competição. Como são muitas equipes na briga pelas quatro vagas, será interessante para a equipe saber o desempenho dos concorrentes antes de entrar em campo.

Evidentemente que os resultados não vão direcionar o esquema tático e a ideia de jogo de vitória de Léo Condé, mas a condução da partida tem potencial para sofrer influência, tanto em caso de muitos times perderem pontos, como em um cenário eventual com a maioria dos times vencendo. A reta final da Série B também exige inteligência para negociar e administrar alguns resultados, ainda mais pelo fato de Condé conhecer demais a competição e seus caminhos.

Diante do Grêmio, nesta sexta-feira, o Fortaleza tem a missão de melhorar seu nível como visitante. A equipe não tem conseguido impor seu jogo ofensivo e sofre cerca de três vezes mais gols fora de casa na comparação com a espetacular campanha que tem atuando no Castelão.

Na briga firme pelo título contra Palmeiras e Botafogo, o Tricolor vê os rivais tendo desempenho melhor fora de casa. A equipe do Rio de Janeiro lidera o quesito, com 59,5% de aproveitamento, enquanto o time de Abel Ferreira é o segundo melhor, com 56,4%. Como restam apenas quatro jogos para o Fortaleza no Castelão até o fim do campeonato, apenas somando muitos pontos fora de casa seguirá na luta pela taça até a rodada final.

O número que importa

Jogando longe de seus domínios, o Fortaleza já sofreu 19 gols na Série A. O contraste é grande diante dos sete tentos sofridos como mandante. A campanha em casa do Tricolor é brilhante e sustenta o desempenho em alto nível, tanto que uma vitória diante do Grêmio leva o time para a liderança do torneio, com um jogo a mais do que Botafogo e Palmeiras.

Já viu?

100 metros. Inspirado na história real de Ramón Arroyo, o filme narra a trajetória de um homem sedentário que, aos 35 anos, recebe o diagnóstico de esclerose múltipla. No início do tratamento, ele ouve de outro paciente que, em breve, poderá não conseguir caminhar nem 100 metros. Apesar de todo o sofrimento e das limitações na mobilidade e na fala, Ramón decide unir seu tratamento à prática esportiva, com sucesso. Onde: Netflix

Mais 3!

1. A Fifa avisou: janela extra de transferências será aberta de 1º até 10 de junho de 2025. O objetivo é incentivar a movimentação do futebol para o Mundial de Clubes de 2025.

2. O torneio, que será realizado com 32 equipes de 15 de junho a 13 de julho, vai causar um problema gigantesco no calendário do futebol brasileiro. Fluminense, Flamengo e Palmeiras estão confirmados até agora.

3. Na Europa, começam as especulações de que Neymar voltará ao futebol do continente após o fim de seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, no meio de 2025.