Ceará: líder de público na Série B, clube segue superando nove times da Série A

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Torcida do Ceará no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Após a vitória sobre o Brusque por 1 a 0, no domingo passado, jogo válido pela rodada 29 da Série B, o Ceará reafirmou a melhor média de público da competição e com muita folga. O clube chegou a 24.396 torcedores por partida. Coritiba, com 14 mil pagantes e Sport, perto dos 13 mil, de média, aparecem ocupando as colocações seguintes.

Levando em consideração o público presente na Série A do Campeonato Brasileiro na atual temporada 2024, o Alvinegro segue superando nove times da primeira divisão: Vitória, Botafogo, Vasco, Grêmio (ficou muitos jogos sem atuar no seu estádio em função das inundações por causa das chuvas em Porto Alegre), Criciúma, Atlético-GO, Juventude, Cuiabá e Bragantino.

Assim, ainda que esteja na Série B (está na sexta posição da tabela, com 45 pontos ganhos), o Ceará tem a 12a. melhor média de público pagante do país levando em conta as quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

A LISTA DE PÚBLICO PAGANTE DO CEARÁ NA SÉRIE B (dados recolhidos do site Sr Goool):

25.803 Goiás

11.453 CRB

12.969 Amazonas

14.198 Chapecoense

32.734 Coritiba

12.326 Sport

7.919 Ituano

30.046 Santos

18.200 Botafogo

30.886 Guarani

40.351 Mirassol

20.241 Novorizontino

46.976 Operário

16.765 Vila Nova

45.075 Brusque