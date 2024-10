Fortaleza falha de novo fora de casa e perde para o Grêmio por 3 a 1

Mais uma vez o Fortaleza não apresentou um bom futebol como visitante. Nessa sexta-feira, a derrota para o Grêmio por 3 a 1 em Porto Alegre teve um Tricolor do Pici com muita passe de bola, mas pouca inspiração ofensiva. Além do gol de Hércules, chances reais claras com Mancuso e Lucero foram bem defendidas por Caíque. Defensivamente, os lados do campo ficaram muito à disposição dos donos da casa, que atacaram demais por ali e criaram três vezes mais ações do que o elenco de Vojvoda. Mancuso e Bruno Pacheco deixaram espaços grandes. João Ricardo, um dos melhores goleiros da Série A, também foi decisivo, mas desta vez negativamente, falhando feio em chute fraco de Braithwaite. Como visitante, o Fortaleza já sofreu 22 gols, mais do que o triplo dos tentos sofridos como mandante (apenas sete).

Ceará terá teste para a defesa reserva

Com David Ricardo suspenso e Ramon machucado, a dupla de zaga titular do Ceará na próxima segunda-feira deve ser João Pedro e Matheus Felipe. Será um teste e tanto para os zagueiros reservas do Alvinegro. O Sport vai jogar na Ilha do Retiro — ontem o clube abriu o estádio para a torcida acompanhar o treino — e não há dúvida que o ambiente vai obrigar a equipe recifense a atuar ofensivamente, em busca de gols e vitória. Ao Ceará, a missão será ter inteligência para marcar bem, reter a bola no campo de ataque (fazer o oposto do que fez nas derrotas recentes fora de casa para Coritiba e Chapecoense) e estar preparado para os contra-ataques

O número que importa: 15

O Ceará alcançou 365.942 pagantes na Série B. São 15 jogos até agora, com a melhor média da competição: 24.396 torcedores por partida. Coritiba e Sport estão na sequência, com 10 mil torcedores a menos de média.

Mais uma vez o ótimo lateral-esquerdo Guilherme Arana precisou ser cortado da seleção brasileira em função de contusão. Diante do Vasco, o jogador do Atlético-MG sofreu lesão muscular na coxa esquerda. Convocado para o lugar do amigo (há uma ótima relação entre eles), Alex Telles fez apenas cinco jogos pelo Botafogo depois de retornar ao futebol brasileiro, mas tem ido bem. Ele passou um ano no Al Nassr, da Arábia Saudita, mas nunca saiu do radar da seleção.

Já viu? *

Creed: Nascido Para Lutar. Adonis Johnson, interpretado bem demais por Michael B. Jordan, cresceu sem conhecer seu pai, Apollo Creed, que morreu antes de seu nascimento e havia se tornado grande amigo do seu então ex-rival, Rocky Balboa. Só que a paixão pelo boxe é inegável e ele decide ingressar nas competições profissionais, treinado justamente por Rocky Balboa, personagem eterno de Sylvester Stallone. Onde: Prime e Apple

Mais 3!

1. Paul Pogba, informa o Mail Sport, da Inglaterra, obteve sucesso em sua apelação no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para reduzir a pesada pena que recebeu de quatro anos por doping.

2. O prazo agora para o jogador francês cumprir de ausência dos gramados — por seleção e clubes — é de 18 meses e ele pode voltar a treinar na Juventus-ITA em janeiro de 2025 e aos campos, em março.

3. Talentoso meio-campista, Pogba foi considerado culpado por uso de DHEA, uma substância que aumenta o nível de testosterona no corpo.