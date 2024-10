Ceará: gols perdidos, derrota no Recife e prejuízo na tabela

Foto: Paulo Paiva / Sport Recife Matheus Felipe e Fabricio Domínguez disputam lance no jogo Sport x Ceará

Foi um ótimo e extremamente equilibrado jogo entre Sport e Ceará, na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira, mas o resultado foi péssimo para o Alvinegro. A derrota por 2 a 1 deixou a equipe distante cinco pontos do G-4 da Série B porque a rodada também não foi boa, com vitórias de Mirassol e América-MG. Um prejuízo e tanto na classificação. Não foi boa também a pontaria dos atacantes do Ceará no Recife. Quando a partida estava empatada sem gols, Pulga (principalmente) e Recalde perderam gols impressionantes, lances com potencial de mudar configuração e rumos em campo.

O primeiro tempo terminou empatado também porque dois gols do Sport foram muito bem anulados, mas o time da casa abriu o placar na segunda etapa com Barletta, depois de ótima jogada de Lucas Lima, o melhor em campo. Valente, o Ceará empatou com Pulga, desta vez em ótima finalização.

A igualdade não seria ruim para o elenco de Léo Condé, pensando no acesso, mas o time não conseguiu segurar o resultado porque segue com um sistema defensivo vulnerável demais. Novamente pelo lado direito do ataque do Sport, com muita liberdade, saiu a jogada que determinou o tento de Wellington Silva, nos acréscimos. O Ceará ainda colocou bola na trave, determinando resultado bem frustrante.

O número que importa: 7

Com a melhor defesa como mandante da Série A, o Fortaleza levou apenas sete gols. Fora de casa, entretanto, já são 22 tentos sofridos. São 15 gols a mais, uma diferença muito grande de desempenho.

Na disputa pelo título da Série A, o Fortaleza acabou perdendo espaço neste momento por causa do desempenho ruim nas quatro partidas mais recentes como visitante. Atuações decepcionantes contra Botafogo, Inter, Athletico-PR e Grêmio renderam apenas um ponto para o Tricolor.

Vojvoda e sua comissão técnica ainda não conseguiram determinar as principais causas para o Tricolor se apresentar mal longe de seus domínios. Caso soubessem, já teriam tentado atacar o problema com mais efetividade. Apenas as mudanças de escalação não estão resolvendo.

Já viu? *

Bill Russell: Lenda da NBA. O documentário visita a vida e carreira de Bill Russell, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, tanto por seus impressionantes 11 títulos com o Boston Celtics, como por causa de sua trajetória pessoal, com os tremendos desafios do racismo e suas contribuições para os direitos civis nos Estados Unidos. Onde: Netflix

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Remo, Volta Redonda, Athletic e Ferroviária estão na Série B 2025. São três equipes do Sudeste do Brasil e uma da região Norte. Os quatro clubes conseguiram o acesso com muito mérito e consistência quando mais precisavam.

2. A final será entre Athletic, melhor ataque da competição (50 gols em 25 jogos) e Volta Redonda, melhor defesa dos quadrangulares (sofreu apenas quatro gols em seis jogos). Ambos foram campeões de cada um dos grupos.

3. As partidas serão nos dois próximos sábados de outubro. O primeiro, no Rio de Janeiro e o segundo, em Minas Gerais, às 17h30min. Roger Silva, técnico do Athletic, e Rogério Corrêa, técnico do Volta Redonda, foram jogadores com passagens pelo Ceará.