Ceará: acesso só ocorre com campanha quase perfeita

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Léo Condé está à frente do Ceará desde junho de 2024

A derrota do Ceará para o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro, segunda-feira, mais as vitórias do Mirassol sobre o Vila Nova e do América-MG sobre o Coritiba, na 30ª rodada, deixaram o acesso para o Alvinegro dependendo, mais uma vez, de um cenário quase perfeito.

Chegar aos 63 pontos ainda dá possibilidade de 98% de subida para a Série A para qualquer equipe na briga pelo G-4. Para tanto, o Ceará (soma 45 pontos neste momento) precisa vencer seis dos oito confrontos restantes, aproveitamento de 75% na reta final da competição. A equipe terá quatro embates em casa e outros quatro como visitante.

Apesar da equipe ter o melhor ataque da competição, com 47 gols marcados, o sistema defensivo segue falhando em demasia. São 37 tentos sofridos, a quinta pior defesa do torneio. Fica muito complicado porque o ataque precisa produzir demais em praticamente todas as partidas para compensar os erros defensivos. Quando os jogadores de frente falham, como ocorreu no Recife, a situação piora demais.

Ainda sobre o jogo contra o Sport, o Ceará não fez um mal jogo, pelo contrário. Não ficou apenas atrás se defendendo e criou bastante. Os atletas se doaram com e sem a bola — independentemente das falhas técnicas e táticas — também pelo fato de estarem com condições boas de trabalho, salários e premiações pagas em dia. As eventuais pendências foram todas acertadas antes da viagem para o Recife. Foi uma atuação, por exemplo, muito superior ao que foi visto nas derrotas como visitante para Chapecoense e Coritiba, quando a equipe deixou muito a desejar, inclusive no aspecto disposição.

O número que importa

Dos oito jogos que restam para o Ceará até o fim da Série B (Ponte Preta, Ituano, Santos, Paysandu, Avaí, Botafogo-SP, América-MG e Guarani), o time fez apenas 13 pontos na sequência no primeiro turno. Precisa melhorar, e muito, contra esses adversários no segundo turno.

Andrés Iniesta se retirou do futebol profissional como jogador, aos 40 anos. O espanhol foi um atleta enorme, tanto no comportamento de liderança, como nos aspectos técnicos e táticos. Tive o privilégio de vê-lo ao vivo por dezenas de vezes, incluindo a final da Copa do Mundo de 2010, como correspondente do O POVO, quando ele fez o gol do título da Espanha sobre a Holanda, no estádio Soccer City, em Joanesburgo, na África do Sul.

Iniesta passou 16 anos no Barcelona, onde ganhou mais de 30 títulos, incluindo quatro Champions League. Também foi campeão no Japão e além do título da Copa de 2010 pela seleção, liderou a Espanha nas marcantes conquistas da Euro 2008 e 2012.

Mais 3!

1. Com passagens por Ceará e Fortaleza, o técnico Marquinhos Santos foi contratado pelo Náutico para tentar reerguer a equipe da zona norte do Recife.

2. Botafogo-PB demitiu o treinador Evaristo Piza. O clube agora espera as eleições neste mês e a oficialização da SAF para escolher a nova comissão.

3. Técnico Rodrigo Santana, que levou o Remo ao acesso para a Série B, acertou contrato para 2025.