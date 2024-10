Perdida, seleção brasileira tenta se recuperar nas Eliminatórias

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Técnico Dorival Júnior no jogo Brasil x Costa Rica, pela Copa América

Cada vez mais afastada do torcedor e sem fazer questão alguma de aproximação, a seleção brasileira entra em campo nesta quinta-feira para, mais do que vencer o Chile, tentar jogar bem nas Eliminatórias para a Copa de 2026. O técnico Dorival Júnior está claramente perdido, tanto nas convocações, como nas decisões de orientação na forma de atuar. Seu desempenho na Copa América foi péssimo, já abordei diversas vezes os motivos por aqui.

Pouco interessados, os atletas também mostram muito mais dedicação aos clubes do que empenho nas partidas do Brasil. A situação fica clara quando, por exemplo, o atacante Savinho afirmou, em entrevista coletiva recente, não ter visto as partidas da seleção brasileira contra o Equador e Paraguai, já que mora na Inglaterra e os confrontos começaram de madrugada.

Evidente que era mais do que possível o atleta ter acompanhado os jogos em outro momento, mostrado interesse, vontade de estudar os pontos fortes e fracos, além das movimentações e comportamentos. Parecia até óbvio que todo jogador deveria ter tal atitude, mas o cenário certamente é dos piores, retrato de um afastamento real e geral.

O Chile vive um momento péssimo. Tem cinco pontos em oito jogos, vice-lanterna das Eliminatórias. Ganhou apenas um jogo, empatou dois e perdeu cinco. Joga um futebol pavoroso e ofensivamente tem problemas imensos, tendo feito apenas quatro gols. Assim, é um adversário bom para o Brasil tentar jogar com mais consistência, especialmente na produção do ataque, onde deve ser escalado com Raphinha, Savinho (o que não viu os jogos), Igor Jesus e Rodrygo.

O número que importa

Dos cinco jogos mais recentes do Brasil nas Eliminatórias, o time perdeu quatro. É uma campanha vexatória. Foram derrotas, nesta janela, para Colômbia, Uruguai, Argentina e Paraguai, e o único triunfo foi contra o Equador, em Curitiba.

Já viu?

NBA: 5 EM QUADRA. Série recém lançada em 10 episódios, de cerca de 50 minutos cada, que acompanha cinco atletas brilhantes, de gerações diferentes, durante a temporada 2023-2024 do melhor basquete do mundo: LeBron James, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Jayson Tatum e Domantas Sabonis. Onde: Netflix

Mais 3!

1. O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou, nesta quarta-feira, análise da decisão que reconduziu Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF.

2. Durante retomada do julgamento da decisão individual do relator, ministro Gilmar Mendes, divulgada em janeiro, o ministro Flávio Dino pediu vista do processo, solicitando, portanto, mais tempo para a análise do caso.

3. Ednaldo Rodrigues tinha sido afastado do comando da entidade em 7 de dezembro do ano passado, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.