Apesar de imbróglio jurídico, Esportes da Sorte mantém pagamentos ao Ceará em dia

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Erick Pulga em atuação pelo Ceará contra o Novorizontino pela Série B 2024

Em que pese as pendências envolvendo a autorização nacional para operar e investigações policias divulgadas recentemente, a Esportes da Sorte segue com os pagamentos em dia em relação ao Ceará. O contrato do clube com a empresa foi anunciado em maio deste ano, no valor de R$ 46 milhões por um período de 32 meses. Em média, são cerca de R$ 1,43 milhão por mês para expor a marca na parte frontal da camisa. É o maior patrocínio da história do clube.

A Esportes da Sorte (patrocina também Corinthians, Athletico, Bahia, Grêmio, Náutico, Santa Cruz e o Palmeiras Feminino) é investigada por suposto esquema de lavagem de dinheiro, que culminou, inclusive, com a prisão, no Recife, da influenciadora Deolane Bezerra (já está em liberdade). Na começo do mês de setembro deste ano, uma operação da polícia em cinco estados bloqueou mais de R$ 2 bilhões de 50 pessoas e empresas.

Nesta investigação, Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, se entregou à polícia também no começo de setembro, mas cerca de 20 dias depois, foi liberado via um habeas corpus conseguido por sua defesa.