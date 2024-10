Ceará e as alternativas contra a Ponte Preta

Quando entrar em campo neste sábado, contra a Ponte Preta, no Castelão, o Ceará não terá outro cenário em mente que não seja a vitória. O time começou a rodada com 45 pontos, distante cinco do G-4, restando oito partidas. Qualquer tropeço (empate ou derrota) tem potencial de reduzir drasticamente as chances de acesso. Por outro lado, somar três pontos garante a permanência na luta por estar na Série A na temporada 2025, principal objetivo do clube.

Dois jogadores titulares estão suspensos: De Lucca e Saulo Mineiro. Obrigatoriamente, o técnico Léo Condé terá de fazer algo que geralmente não gosta, ou seja, mexer em dois setores da equipe simultaneamente, no meio-campo e no ataque.

Para a proteção da zaga, Richardson assume o lugar. O jogador é um dos mais experientes do elenco e sabe exatamente o tamanho da relevância da vitória. Com mais poder de marcação do que De Lucca, sua presença tem potencial de liberar mais os laterais. Condé tem preferência pelos avanços ofensivos de Matheus Bahia pelo lado esquerdo, com Rafael Ramos guardando posição, justamente para evitar que ambos estejam no ataque juntos, mas Richardson faz bem a cobertura pelos lados, especialmente pela direita, e pode ser uma alternativa importante.

No caso de Saulo, tecnicamente, a melhor escolha, obedecendo critérios de produtividade, seria a entrada de Barceló como centroavante e o deslocamento de Aylon para o lado direito do ataque. O uruguaio tem cinco gols na Série B, ainda que não seja titular, e sempre ajuda quando participa.

O número que importa

A Ponte Preta tem a terceira pior defesa da Série B (40 gols) e está entre os cinco piores visitantes da competição. Briga contra o rebaixamento não é por acaso. Com saldo de -8 gols, seu ataque produz mais do que diversas equipes acima dela na tabela. É onde o Alvinegro tem de tomar mais cuidado.

Em que pese as pendências envolvendo a autorização nacional para operar e investigações policias divulgadas recentemente com suposto esquema de lavagem de dinheiro, a Esportes da Sorte segue com os pagamentos em dia em relação ao Ceará.

O contrato do clube com a empresa foi anunciado em maio deste ano, no valor de R$ 46 milhões por um período de 32 meses. Em média, cerca de R$ 1,43 milhão por mês para expor a marca na parte frontal da camisa. É o maior patrocínio da história do Ceará.

Mais 3!

1. O Nottingham Forest recebeu uma multa de impressionantes R$ 5,5 milhões da Federação Inglesa de Futebol por criticar a arbitragem do VAR após perder para o Everton por 2 a 0, na temporada passada. Os dirigentes da federação consideraram gravíssimos os ataques.

2. O clube inglês acusou, usando a sua conta oficial no X (ex-Twitter), o árbitro de vídeo, Stuart Attwell, de ser torcedor do Luton Town, equipe que também estava na luta contra o rebaixamento.

3. Na publicação, o Forest, que está indignado com a punição e vai recorrer, expressou sua insatisfação, afirmando que três pênaltis deveriam ter sido marcados a seu favor. Imagine se a moda pega por aqui.