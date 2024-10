Ceará vence, Mirassol perde e Alvinegro fica distante só dois pontos do G-4

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Jogadores do Ceará comemoram gol marcado por Lucas Mugni

Rodada boa para o Ceará. A combinação da vitória do Alvinegro sobre a Ponte Preta por 1 a 0, belo gol de Mugni, com a derrota do Mirassol para o Santos por 3 a 2, na Vila Belmiro, ambos os jogos neste sábado, 12, voltou a diminuir a distância da equipe para o quarto colocado da Série B para apenas dois pontos.

Com 48 pontos, o elenco de Léo Condé vê justamente o Mirassol com 50. O Santos lidera a competição com 56 pontos, o Novorizontino tem 54 e o Sport está com 53. O time do Recife, entretanto, tem 30 jogos, enquanto as outras equipes citadas estão com 31 partidas realizadas.

Na quinta colocação do torneio, o Ceará pode perder ainda uma posição na rodada, desde que o Vila Nova (soma 46 pontos) vença o Goiás, neste domingo, 13, encontro marcado para às 18h30min. De qualquer forma, os dois pontos de distância para o G-4 serão mantidos.

Os próximos dois encontros do Ceará serão fora de casa, diante de Ituano, dia 19 de outubro e contra o Santos, dia 22 de outubro. Já o Mirassol recebe o Novorizontino e posteriormente visita o CRB, em Maceió.