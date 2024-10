Ceará: perto do G-4, é hora de vencer fora

Foto: Israel Simonton / Ceará SC Meia Lucas Mugni no jogo CRB x Ceará, no Estádio Rei Pelé, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Vencer a Ponte Preta era fundamental na luta pelo acesso para a Série A e o Ceará, um time muito superior ao adversário, conseguiu fazer 1 a 0, no sábado, belo gol de Lucas Mugni, o melhor no gramado do Castelão, por sinal, voltando de contusão após duas semanas.

Somar os três pontos e chegar aos 48 foi importantíssimo, afinal diminuiu a distância para o quarto colocado para apenas dois pontos - eram cinco - mas o placar poderia e deveria ter sido bem mais confortável, mas a equipe desperdiçou uma série de situações claras para ampliar, especialmente na segunda etapa, quando teve diversos contra-ataques.

As chances fariam uma falta gigantesca caso o meio-campista Élvis, da Ponte, tivesse empatado para a equipe paulista no segundo final do jogo, no Castelão. Um lance que desesperou a torcida, tamanha a liberdade na finalização.

Mais uma vez, sem motivo algum, o Ceará recuou demais e deu espaços para ser atacado por uma equipe notadamente inferior, que pouco conseguia criar, mas com tanta condição oferecida, por pouco não conseguiu a igualdade.

Os jogadores do Ceará respeitam muito o técnico Léo Condé taticamente e justamente por isso é dele a responsabilidade maior da equipe ter baixado tanto as linhas de marcação nos 30 minutos restantes. Evidente que a vantagem pode fazer qualquer equipe do mundo ficar mais preocupada com o sistema defensivo, mas recuar da forma que o Alvinegro fez não guarda lógica, justamente porque a qualidade técnica do time era muito superior na comparação com o elenco de Campinas.

Pois bem. Agora o Ceará joga duas partidas fora de casa, em São Paulo, diante do Ituano e do Santos, na sequência. Será preciso vencer. Caso o retorno a Fortaleza ocorra sem três, quatro ou seis pontos, a situação nas cinco rodadas que restarão será complicadíssima. O momento de vencer como visitante é justamente esse. O equilíbrio na briga pelo acesso está insano. O Ceará já atuou 15 vezes longe de casa na campanha e venceu apenas três vezes. É muito pouco para quem precisa subir.

O número que importa

Não foi neste fim de semana que Djokovic conseguiu seu título de número 100 no tênis profissional individual. Ficou ainda nos 99. O sérvio foi derrotado pelo melhor jogador da atualidade, o italiano Jannik Sinner, na final do importantíssimo ATP 1000 de Xangai, neste domingo. Aos 37 anos, Djoko tem tido atuações impressionantes, mas diante de um adversário de 23 anos e no melhor da sua forma técnica e física, não era fácil. No confronto direto, agora cada um tem quatro vitórias.

Mais 3!

1. O Volta Redonda saiu na frente na luta pelo título da Série C. Heliardo marcou o gol da vitória sobre o Athletic, no sábado, por a 1 a 0. Detalhe: o atacante entrou aos 15 minutos do segundo tempo e aos 23 balançou as redes.

2. Na primeira divisão da Liga das Nações da Europa (Liga A), só uma seleção, entre as 16, tem 100% de aproveitamento: Portugal. São três vitórias, com sete gols marcados, saldo positivo de quatro.

3. Nos outros grupos da Liga A, as equipes líderes são Itália, Alemanha e Espanha. As duas primeiras de cada passam para a segunda fase.