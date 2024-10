Mugni volta antes do prazo, promete e faz gol para médicos do Ceará

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Lucas Mugni, meia do Ceará, comemora gol contra a Ponte Preta

Com uma lesão muscular de grau II, Mugni, meio-campista do Ceará, tinha previsão de retorno aos gramados quatro semanas após a contusão registrada no jogo contra o Vila Nova. O argentino, entretanto, voltou uma semana antes do prazo e entrou em campo como titular no confronto contra a Ponte Preta, neste sábado, rodada 31 da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória do Ceará por 1 a 0 foi justamente dele, que tinha prometido marcar e fazer uma homenagem ao Departamento Médico pelo esforço compartilhado durante a recuperação. Logo depois da ver a bola entrar na meta da equipe paulista em chute forte, aos 21 minutos da primeira etapa, Mugni correu para abraçar o médico Joaquim Filho, que estava trabalhando na partida.

Mugni tem 25 jogos pelo Alvinegro na Série B e é peça relevante no esquema de Léo Condé. Ele tem dois gols e três assistências no torneio, além de iniciar diversas jogadas de construção ofensiva e colaborar constantemente com recuperação de posse de bola.