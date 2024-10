Fortaleza: grandes objetivos na reta final

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda e Rosetto em jogo do Fortaleza, no Castelão

Há cenários muito importantes para o Fortaleza nos nove jogos restantes da temporada de Campeonato Brasileiro. O título, ainda possível, está difícil. É preciso uma campanha quase perfeita, coisa de 24-25 pontos.

Garantir vaga na fase de grupos da Libertadores 2025 é também extremamente relevante para a história do clube. Vai ajudar na construção dos reforços do elenco, no calendário mais ameno e no planejamento financeiro.

Para tanto, a situação é bem mais tranquila. Basta não ser ultrapassado por São Paulo, Inter ou Bahia, hoje distantes oito, nove e dez pontos na classificação, respectivamente.

Nesta quarta, contra um Atlético-MG extremamente desfalcado no Castelão, o Fortaleza defende a invencibilidade em casa na competição, outro símbolo forte de uma campanha marcante e que ficará ainda maior se terminar sem derrota como mandante.

Com uma lesão muscular de grau II, Mugni, meio-campista do Ceará, tinha previsão de retorno aos gramados quatro semanas após a contusão registrada no jogo contra o Vila Nova. O argentino, entretanto, voltou uma semana antes do prazo e entrou em campo como titular no confronto contra a Ponte Preta, no sábado, rodada 31 da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória do Ceará por 1 a 0 foi justamente dele, que tinha prometido marcar e fazer uma homenagem ao Departamento Médico pelo esforço compartilhado durante a recuperação. Logo depois da ver a bola entrar na meta da equipe paulista em chute forte, aos 21 minutos da primeira etapa, Mugni correu para abraçar o médico Joaquim Filho, que estava trabalhando na partida.

O número que importa

O Brasil encara o Peru hoje, em Brasília, 10ª rodada das Eliminatórias. Caso não ganhe será um problemão para o técnico Dorival Júnior, já bem pressionado. Não pelo risco de não estar na Copa de 2026 (é impossível), mas porque o adversário é tecnicamente bastante inferior. Dorival deve escalar um time mais ofensivo, inclusive.

Já viu?

Jerry Maguire: A Grande Virada. O belo clássico de 1996 vai além do tema esportivo. Tom Cruise brilha como Jerry, agente de jogadores que enfrenta forte crise de consciência e decide mudar seu estilo de trabalho, priorizando a ética sobre o lucro. Há falas icônicas no roteiro e a química com Renée Zellweger, sua parceira romântica na história, é bastante marcante. Onde: Netflix

Mais 3!

1. O ótimo Alexander-Arnold, lateral direito e meio-campista do Liverpool, fez um golaço de falta na vitória da Inglaterra sobre a Finlândia por 3 a 1, na rodada mais recente da Liga das Nações.

2. O detalhe: Jack Grealish, do Manchester City e colega de seleção de Arnold, disse no campo, segundos antes da cobrança, que pagaria 500 libras (cerca de R$ 4 mil) se ele marcasse o gol. Uma dívida foi feita.

3. Por falar em Inglaterra, o técnico interino, Lee Carsley, está sofrendo uma enorme pressão. O time está na segunda divisão da Liga e não consegue jogar bem. Jogadores também estão sendo muito pressionados.