Ceará tem segunda melhor campanha da Série B nos 10 jogos recentes

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Erick Pulga. Ceará x Vila Nova. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

Com 19 pontos ganhos, o Ceará só fica atrás do Sport levando em consideração as 10 rodadas mais recentes da Série B. O Santos também tem 19 pontos no período, seguido de Coritiba e Novorizontino, com 17 cada.

O Alvinegro, neste recorte recente da competição, venceu Ponte Preta, Brusque, Vila Nova, Operário, Novorizontino e CRB, além de ter empatado diante do Amazonas. E perdeu para Coritiba, Chapecoense e Sport, todas as derrotas fora de casa, onde tem um aproveitamento bem inferior na comparação com os confrontos no Castelão.

Os dois próximos jogos do Ceará ocorrem justamente como visitante, diante de Ituano, que briga contra o rebaixamento e do Santos, que luta pelo título.

Com 48 pontos e na sexta colocação, o time de Léo Condé precisa de cinco vitórias nos sete jogos que restam para chegar aos 63 pontos e, assim, ter 95% de possibilidade de acesso, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz tal acompanhamento estatístico.