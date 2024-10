O favoritismo do Fortaleza contra o Atlético-MG

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Brítez: 127 jogos pelo Fortaleza, com um gol marcado e seis assistências

Com a suspensão de Mancuso e a ausência de Kuscevic, a linha ofensiva do Fortaleza, nesta quarta-feira, tende a se formada por Tinga na lateral, para que Brítez faça a dupla de zaga ao lado de Cardona, com Bruno Pacheco na lateral esquerda.

Com apenas sete gols sofridos como mandante na Série A, o Tricolor entra em campo favorito contra um extremamente desfalcado Atlético-MG, preocupado muito com Libertadores e Copa do Brasil. Favoritismo Precisa ser comprovado na prática e um bom começo para tanto é atuar como protagonista e buscar o gol o quanto antes. Certamente o Galo vai jogar com linhas de marcação baixas.

Fora de casa, o Fortaleza tem mostrado bastante dificuldade nas construções de jogadas ofensivas, mas, no Castelão, as atuações têm sido consideravelmente superiores. Não por acaso, a equipe é a melhor em casa na competição, uma campanha e tanto do elenco de Vojvoda. Os desfalques do Atlético-MG facilitam a missão dos três pontos, mas não garantem nada. É uma partida que vai exigir concentração absoluta.

BRASIL FEZ O ÓBVIO E GOLEOU

É melhor desistir de ver a seleção brasileira jogar um grande futebol. Nesta terça, como todo mundo sabia, venceu o extremamente frágil Peru por 4 a 0, em um primeiro tempo lento, sem mobilidade, deixando de pressionar sem a bola. No segundo, melhorou a compactação ofensiva e conseguiu mais gols. No geral, é um futebol burocrático e os brilhos são individuais. Óbvio, o Brasil estará na Copa de 2026, isto jamais esteve em discussão. Para ganhar, são outros quinhentos. É preciso evoluir demais para encarar as melhores equipes do planeta.

O número que importa

A campanha do Fortaleza é tão boa na Série A que se ganhar do Atlético-MG, nesta quarta, atinge 58 pontos e iguala a maior pontuação da história do clube no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, quando terminou a temporada 2021 com 58 pontos em 38 partidas, na quarta colocação.

Já viu?

Rez Ball (Guerreiros do Basquete). Uma equipe de basquete juvenil com jogadores nativos norte-americanos sofre o baque de perder o maior astro após uma tragédia. Sem seu capitão e melhor amigo, Jimmy Holiday precisa encontrar maneiras de superar a perda e se tornar um líder para unir o time em busca do título. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Em crise, a seleção inglesa vai contratar Thomas Tuchel para o comando técnico. O alemão já treinou PSG, Bayern, Dortmund e também o Chelsea, portanto, já conhece o tamanho da pressão na Inglaterra.

2. Por falar em Inglaterra e em crise, especulação grande indica que o Manchester United — começou mal a temporada, de novo — vai tentar três jogadores do Bayern de Munique de uma vez só: Alphonso Davies, Goretzka e Sane.

3. Marcelo Cabo foi contratado pelo Brusque para tentar o milagre de escapar do rebaixamento para a Série C. E o técnico tem conseguido resultados muito superiores aos anteriores da equipe. Em seis jogos, três vitórias, um empate e duas derrotas, aproveitamento de G-4.