Ceará: atitude fora de casa tem que mudar

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Volante De Lucca estará disponível contra o Ituano, após suspensão

Mais do que nunca, nesta reta final de Série B, o desempenho fora de casa do Ceará vai ser crucial. Com 48 pontos e na sexta colocação, o Alvinegro começou a rodada dois pontos atrás do G-4 e os próximos confrontos em sequência como visitante, diante de Ituano e Santos (sábado e terça que vem), vão dar a exata noção do que o time precisará fazer em relação ao acesso.

A hora exige uma atitude como se a equipe estivesse no Castelão, onde tem uma das melhores campanhas como mandante do torneio e é protagonista. Não há mais espaço para insegurança e dúvida. O momento é de adaptação rápida aos diferentes ambientes e estilos de jogo dos adversários, com maturidade e versatilidade.

A capacidade do time de se impor fora de casa também está relacionada, além da execução dos jogadores em campo, ao planejamento estratégico elaborado por Léo Condé e seus auxiliares. É certo que ele pegou o bonde andando — Vagner Mancini deixou a equipe bastante desorganizada —, mas o desempenho da equipe atuando como visitante sob o seu comando está ainda muito longe do ideal.

Foram nove partidas realizadas pelo Alvinegro fora de seus domínios tendo Condé como treinador, com cinco derrotas, dois empates e duas vitórias. De 27 pontos disputados, apenas oito somados, menos de um terço do total, comprometendo as chances de entrar no G-4 em diversas oportunidades.

O número que importa

Apesar da campanha de apenas 26,7% de aproveitamento como visitante na Série B, o Ceará tem o melhor ataque entre todos os times atuando fora de casa. Foram 19 gols anotados. O problema defensivo, entretanto, é grande, justamente porque o time sofreu 24 tentos, a sexta pior defesa neste critério.

Já viu?

TED LASSO. A série, muito premiada ao longo dos anos, acompanha Ted Lasso (Jason Sudeikis), técnico de futebol americano sem experiência, contratado para treinar o AFC Richmond, na Inglaterra. A proprietária Rebecca Walton (Hannah Waddingham) o escolhe na esperança de que ele fracasse, como vingança contra o ex-marido. No entanto, Ted surpreende ao conquistar a equipe, sempre contando com ajudas relevantes dentro e fora do clube. Onde: APPLE TV

Mais 3!

1. Campeonato Paraibano Feminino começou nesta quinta-feira com dois jogos. O Mixto fez 30 a 0 no Diamante, enquanto o Botafogo venceu o Spartax por 23 a 0.

2. Escrevi ontem sobre a expectativa de ver Messi jogar a Copa de 2026 aos 39 anos. O argentino, perguntado, disse não gostar de acelerar o tempo e que pensa apenas no dia a dia. Ou seja: ele quer ir e estará lá caso tenha boas condições para render bem.

3. A Forbes divulgou nesta quinta-feira a lista com os 10 jogadores de futebol mais bem pagos do planeta: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Júnior seguem como os três primeiros (nenhum deles joga na Europa, inclusive). Vinicius Júnior é o sétimo da relação.