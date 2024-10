Ceará: combinações para o G-4 neste sábado

Foto: Matheus Souza David Ricardo é titular absoluto da zaga do Ceará na Série B

Tenho um bom amigo de elevador no terceiro andar do prédio. Sempre encontro. Torcedor do Ceará, ele tem se alternado, durante toda a Série B, entre o mais puro otimismo e o mais dolorido pessimismo quando o assunto é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Neste momento, entretanto, ele vive um acreditar dramático, tanto que fez as contas e me garantiu, sério e esperançoso: o time vai entrar no G-4 apenas na rodada 38, a derradeira.

Não é fácil ser torcedor de futebol, afinal. Amar um clube gera desgaste demais, como para esse meu amigo. Não tenho como saber se realmente o caso do Ceará será de garantir presença ou não na primeira divisão na rodada final, mas o fato é que a atual rodada da Série B começou bem para o time, que pode entrar no G-4 neste sábado, desde que também faça a sua parte como visitante.

É preciso que três resultados ocorram para o Ceará atingir a quarta colocação, todos essenciais. O primeiro deles depende exclusivamente do próprio elenco de Léo Condé, que é vencer o Ituano, em Itu, por qualquer resultado. O time tem apenas 26,7% de aproveitamento como visitante e, nesta reta final, vai precisar de pontos longe do Castelão. Os outros dois resultados: o Mirassol, jogando em casa, não pode ganhar do Novorizontino, e o Vila Nova não pode vencer o Coritiba, em Goiânia. Caso esta combinação aconteça, o Ceará termina a rodada em quarto lugar, com 51 pontos, restando então seis partidas para o fim da temporada.

Por falar em Ceará, a eleição para presidência do clube será realizada dia 26, 27 ou 28 de novembro, depois do encerramento da Série B, dia 24 de novembro, portanto. O voto do sócio-torcedor não foi aprovado nas tentativas durante o ano, assim, o pleito será tradicional. Podem concorrer quantas chapas quiserem e o eleito assume o clube em janeiro para um período de três anos.

O número que importa

O Campeonato Argentino terá impressionantes 30 clubes na próxima temporada em sua primeira divisão. A AFA (CBF de lá) aprovou, com os clubes, o cancelamento do rebaixamento da atual temporada. É mais uma virada de mesa surreal no futebol argentino, que agora só terá o acesso, na temporada, de dois clubes e nada mais. O título mundial conquistado pelo elenco comandando por Messi parece que deu mais segurança ainda para tanta loucura na organização do esporte local.

Mais 3!

1. Na Arábia Saudita, o Al Hilal, de Jorge Jesus, segue na liderança do campeonato nacional e com 100% de aproveitamento, 21 pontos. Quem tem ido bem por lá é o brasileiro Marcos Leonardo. São quatro gols em sete partidas pelo clube.

2. O contrato de Pep Guardiola com o Manchester City termina ao fim da atual temporada. Ainda restando quase oito meses, as especulações já invadiram os jornais europeus com força. Não estranhe se vincularem o técnico até na seleção brasileira neste período.

3. A final da Série C entre Athletic e Volta Redonda, neste sábado, vai indicar um campeão inédito na competição. Ano passado, o título ficou com o Amazonas, que faz uma Série B bastante honesta.