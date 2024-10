O Fortaleza e seus felizes aniversários

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo MACEIÓ-AL, BRASIL, 09-06-2024: Final da Copa do Nordeste 2024. Segundo jogo da final. Estádio Rei Pelé. CRB 2 x o FOrtaleza. Nos pênltis: Fortaleza 5 x 4 CRB. Fortaleza Campeão. (Foto: Davi Rocha/Epsecial para O Povo)

Quando fez 99 anos de vida, em 2017, o Fortaleza tinha acabado de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, após oito anos disputando a terceira divisão. Começava ali uma série de felizes aniversários em sequência para o clube e sua torcida, sempre apaixonada e presente.

De lá para cá, sem interrupções, o clube conquistou pelo menos um título por ano (entre estaduais e regionais) e tem colecionado campanhas marcantes e históricas, como todo o torcedor sabe e lembra com carinho, tanto em edições de Libertadores e Sul-Americana, como em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Nesta temporada, quando faz 106 anos justamente neste 19 de outubro, além da taça da Copa do Nordeste conquistada, a equipe tem feito a sua melhor campanha na Série A no atual regulamento. Com 56 pontos, está na terceira colocação, brigando pelo título com Botafogo-RJ e Palmeiras. É algo muito relevante.

O Tricolor, durante este tempo, também investiu forte na infraestruta do clube, passou a integrar o ranking da Conmebol, tem atingido constantemente o recorde de receita por temporada, consegue reforçar seu elenco com atletas relevantes ano após ano e mantém Juan Pablo Vojvoda pela quarta temporada seguida, num exemplo de organização e planejamento.

O Fortaleza se tornou um exemplo de crescimento inédito no País. Um avanço sustentável, agora com a SAF, tendo bases sólidas, humanas e presentes em diversos setores da sociedade. E a missão do dia a dia é exatamente esta: seguir evoluindo e comemorando felizes aniversários.