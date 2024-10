Ceará: ataque mantém time com chances

Foto: AURÉLIO ALVES Aylon marcou contra o Ituano e tem sido destaque do Ceará em 2024

Com 50 gols marcados em 32 jogos, é o sistema ofensivo do Ceará que tem mantido a equipe com boas chances de acesso para a Série A. Contra o Ituano, no sábado, o time voltou a sofrer defensivamente, mas conseguiu ter domínio no ataque, fez dois gols, criou outra ótimas chances e virou o marcador para 2 a 1, saindo com três pontos essenciais do gramado, agora restando apenas seis partidas para o fim da temporada.

A rodada não foi ruim, pelo contrário. Teria sido a ideal caso o Mirassol tivesse perdido pontos contra o Novorizontino, mas o empate do América-MG e do Operário, além da derrota do Vila Nova, foram resultados bons para o Alvinegro, agora na quinta colocação, ainda distante dois pontos do G-4.

Ainda sobre o confronto contra o Ituano, o Ceará teve 25 ações ofensivas (o adversário somou 10) e sempre que conseguia ter a bola rendia mais, até porque, sem a bola, o time tem muita dificuldade na marcação, contra qualquer adversário. Não por acaso são 38 gols sofridos, a pior defesa entre todos os times que brigam pelo acesso e a sexta pior no geral.

Leia mais Presidente vê Léo Condé satisfeito no Ceará, mas ainda não discute renovação para 2025

Presidente do Ceará admite chance de disputar reeleição: "Gosto muito do que faço"

Ceará inicia venda de ingressos e abre check-in para partida contra o Paysandu na Série B Sobre o assunto Presidente vê Léo Condé satisfeito no Ceará, mas ainda não discute renovação para 2025

Presidente do Ceará admite chance de disputar reeleição: "Gosto muito do que faço"

Ceará inicia venda de ingressos e abre check-in para partida contra o Paysandu na Série B

Aylon continua fundamental na temporada. Seja atuando pelos lados ou centralizado, a participação do atleta — que sempre termina as partidas desgastado por ajudar demais na marcação — é fundamental para a equipe. O gol de empate, no sábado, foi fruto de força física, concentração, agilidade e bom posicionamento na área para aproveitar rebote e falha do goleiro Jefferson Paulino, em chute de rasteiro de Lucas Rian. Por falar em Lucas Rian, o atacante marcou belo gol da vitória. Já era tempo dele colaborar efetivamente com lances que garantissem pontos ao time.

O número que importa

Com os 10 gols marcados na Série B, Aylon soma 14 na temporada. O jogador chegou sem alarde, discreto, mas é o perfil ideal para o Ceará neste momento, com ótimo custo benefício e conhecedor da competição.

E na Série C do Campeonato Brasileiro, título muito merecido e inédito do Volta Redonda, comandando por Rogério Corrêa, batendo o Athletic por 2 a 0, em São João Del Rei, neste sábado. Time organizado, com ótimo toque de bola e extremamente competente defensivamente no quadrangular final, sofrendo apenas quatro gols em seis partidas. Nos dois jogos da disputa do título, também não sofreu gol, mostrando grande segurança. O elenco todo merece elogios, mas destaco o goleiro Jean Drosny, o zagueiro Lucas Souza e os meio-campistas Bruno Barra e PK. Jogaram demais em momentos decisivos.

Mais 3!

1. Flamengo e Atlético-MG farão final inédita da Copa do Brasil 2024. Ambos conseguiram garantir vaga na decisão com empates fora de casa neste fim de semana, em confrontos muito duros contra Corinthians e Vasco, respectivamente.

2. Na liderança do Liverpool na Premier League — 21 pontos em oito jogos — chama a atenção o sistema defensivo do time, que sofreu apenas três gols. Belo trabalho do técnico holandês Arne Slot, chegando nesta temporada.

3. Quem tem ido muito bem na Itália, em seu segundo ano atuando no país, é Mateo Retegui, do Atalanta, artilheiro do campeonato nacional com oito gols em oito jogos. Nascido em San Fernando, na Argentina (se destacou demais no Tigre em 2022 e 2023), ele já jogava na seleção da Itália antes de atuar na Europa.