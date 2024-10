Fortaleza e Ceará fazem contas

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Gabriel e Hércules em Fortaleza 3 x 0 Palmeiras, 1o. turno da Série A 2024

Na reta final de Campeonato Brasileiro, probabilidades, estatísticas e contas não faltam. Os números entram em campo e fazem parte do dia a dia do torcedor, olhando a tabela, as partidas, projetando resultados e destinos.

Na Série A, o Fortaleza, terceiro colocado, com 56 pontos, e melhor mandante do certame, segue brigando pelo título e tem um confronto fundamental no sábado que vem, em São Paulo, contra o Palmeiras (60 pontos). Uma vitória deixa a equipe forte na luta pela taça, mas, de outro lado, uma derrota tem potencial para distanciar muito o Tricolor da disputa, inclusive porque o Botafogo já soma 61 pontos e encara o Bragantino, lutando contra o rebaixamento, fora de casa.

Restando oito rodadas para o fim do torneio da primeira divisão, o Fortaleza, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, possui 6,5% de possibilidade de título. Ainda que esteja um ponto atrás do Botafogo, o Palmeiras tem 49%, contra 42% da equipe do Rio de Janeiro. A análise leva em consideração resultados passados, momentos da equipe e projeções. É sempre um retrato do momento, que muda rodada após rodada.

Os critérios que precisam ser levados em consideração são idênticos quando o assunto é Série B. O Ceará, depois da boa rodada do fim de semana — venceu o Ituano e viu derrota do Vila Nova e empate do América-MG —, aumentou a chance de acesso para 39%. O time está distante dois pontos do 4º colocado, o Mirassol (53 pontos), e três do Novorizontino (54 pontos). Caso vença o Santos na Vila Belmiro, nesta terça, o Alvinegro tem chance de assumir a terceira ou a quarta colocações, mas vai precisar fazer a sua parte e torcer contra os adversários citados, que também atuam nesta terça.

Há quem não goste das estatísticas, mas elas são relevantes também para os técnicos e atletas, justamente porque podem, inclusive, determinar posturas táticas em busca de determinados resultados visando o objetivo final. Se um empate resolve em determinada rodada, por exemplo, uma equipe não precisa se expor tanto, correndo riscos diferentes quando o objetivo é apenas vencer. São cenários muito diferentes, detalhes que podem tranquilamente fazer diferença em campeonatos extremamente equilibrados, que podem ser decididos até nos critérios de desempate, como número de vitórias e saldo de gols.

O número que importa

Melhor ataque da Série B, o Ceará tem marcado pelo menos um gol, seguidamente, faz 18 jogos. A partida mais recente que não balançou as redes foi justamente contra o Santos, no Castelão, ainda no primeiro turno, na estreia do técnico Léo Condé, quando o time perdeu por 1 a 0.

Mais 3!

1. Eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians só disputa a edição 2025 do torneio caso ganhe a Sul-Americana.

2. Raphael Veiga, do Palmeiras, foi o primeiro jogador da Série A a marcar três gols em um jogo na edição 2024, contra o Juventude, no domingo.

3. Robert Lewandowski, do Barcelona, segue absoluto na artilharia do campeonato espanhol: 12 gols em 10 jogos, impressionante marca de mais de um gol por jogo.