Ceará: errar não é mais possível na Série B

Foto: Paulo Paiva / Sport Recife Ceará tem ido mal fora de casa na Série B: só 29% de aproveitamento

Além da derrota para o Santos, a rodada da Série B foi péssima para o Ceará, tanto pela posição na tabela, mas principalmente em função da distância grande aberta pelo quarto colocado, o Mirassol, agora com 56 pontos, diante dos 51 do Alvinegro. Restam apenas cinco partidas e para ter grandes chances de acesso, o elenco de Léo Condé vai precisar de ao menos 13 pontos, ou seja, quatro vitórias e um empate. Simplesmente não há mais espaço para erros, até porque já foram muitos ao longo da Série B para uma equipe que tem como objetivo essencial o acesso. Os dois próximos confrontos são em casa, diante de Paysandu e Avaí. Depois, a equipe visita o Botafogo, em Ribeirão Preto, encara o América-MG, em Fortaleza, e encerra a participação contra o Guarani, em Campinas.

Vojvoda tem problemas para escalar o Fortaleza

Sem Tinga e Pacheco, suspensos, Vojvoda tem apenas dois laterais de origem para encarar o Palmeiras, no sábado, em São Paulo: Mancuso e Felipe Jonatan. Outra opção é usar Brítez em um dos lados do campo, para reforçar a marcação diante do poderoso ataque adversário. Como o zagueiro Cardona é dúvida, vai depender dessa recuperação a montagem da linha completa defensiva, que conta com a volta importante de Kuscevic. Jogar com quatro atletas no meio é uma alterativa viável também, com Moisés e Lucero no ataque.

O número que importa: 30

Dos 30 finalistas masculinos do prêmio Bola de Ouro 2024, cujo vencedor será divulgado na próxima segunda-feira, há apenas três atletas da América do Sul: os argentinos Lautaro Martínez (Inter-ITA) e Emiliano Martínez (Aston Villa-ING), além do brasileiro VinÍcius Junior (Real Madrid). Na lista, estão também 26 europeus e um africano (Lookman, da Atalanta-ITA).

Ex-jogador de Ceará e Fortaleza, Bergson segue com números estratosféricos no Johor FC, da Malásia. Aos 33 anos, o atacante gaúcho vive a melhor fase da carreira, disparadamente, somando 113 jogos e 125 gols anotados. Antes da Malásia, o principal momento de Bergson foi no Paysandu, em 2017, quando fez 28 gols em 47 partidas. No Ceará, em 2019, foram sete gols marcados e no Fortaleza, no ano seguinte, apenas três, quando foi emprestado para o Johor. Por mais que a Malásia tenha um futebol ruim tecnicamente, há mérito no desempenho do atleta, que encontrou seu espaço e é ídolo no país.

Já viu? *

LEGEND HAS IT (DIZ A LENDA). O esqui é um esporte repleto de histórias extraordinárias. Com imagens e entrevistas marcantes, o documentário mostra também a importância da Teton Gravity Research, empresa com participação relevante nestas histórias, ao lado dos melhores atletas do planeta. Onde: RED BULL TV

Mais 3!

1. Erik ten Hag segue com enorme pressão no comando do Manchester United. Sua demissão é aguardada por milhares de torcedores do clube a cada rodada. Nesta semana, o espanhol Xavi foi especulado para ser o substituto.

2. Na volta da NBA, o campeão e de novo favorito Boston Celtics voltou arrasador, ganhando do New York Knicks na estreia por 132 a 109, com 29 cestas de três pontos, igualando o recorde histórico do Milwaukee Bucks, em 2020.

3. O técnico Zé Roberto Guimarães, um dos melhores do mundo, pediu demissão do Turk Hava Yollari, da Turquia, equipe feminina que treinava desde 2023. Como ele tem muito mercado pelo planeta, expectativa passa a ser grande por seu próximo passo.