Os três principais motivos da derrota do Ceará para o Santos

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Aylon, atacante do Ceará, durante jogo contra o Santos

São vários os fatores, todos fundamentais, para o Ceará ter perdido para o Santos na Vila Belmiro, nesta terça, por 1 a 0, resultado que deixa a equipe mais distante do G-4 quando restam apenas cinco jogos para o término da Série B. O primeiro deles: a equipe fez uma etapa inicial muito ruim, presa no campo defensivo, sem criatividade quando tinha a bola, lenta.

O segundo (e mais importante): um pênalti não marcado do lateral esquerdo Escobar. Com o braço aberto, o jogador interceptou cabeçada de Aylon dentro da área, ainda no primeiro tempo, quando o placar já marcava 1 a 0. Respeito opiniões opostas, mas lance claro de descuido do jogador de defesa, ignorado pelos árbitros.

O terceiro: Erick Pulga e Lucas Rian perderam chances inacreditáveis no segundo tempo, daquelas imperdoáveis para o placar, quando o Ceará jogou melhor e o Santos nada produziu, apenas preocupado em manter a vantagem. No final da partida, os pouco mais de 8 mil torcedores ainda viram a mais espetacular defesa da Série B, do goleiro Gabriel Brazão, em cabeçada de João Pedro.

Leia mais Santos 1x0 Ceará pela Série B: confira os melhores momentos

"Pagamos caro pelos primeiros 15 minutos", diz Rafael Ramos após derrota do Ceará para o Santos

Melhor ataque da Série B, Ceará passa em branco numa partida após 3 meses Sobre o assunto Santos 1x0 Ceará pela Série B: confira os melhores momentos

"Pagamos caro pelos primeiros 15 minutos", diz Rafael Ramos após derrota do Ceará para o Santos

Melhor ataque da Série B, Ceará passa em branco numa partida após 3 meses

O número que importa

Como visitante, na Série A, o Fortaleza venceu quatro jogos: São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e Bragantino, todos por 2 a 1. Além dos triunfos, o Tricolor empatou quatro vezes e foi derrotado em outras seis. O saldo é negativo, de nove gols.

A partida do Fortaleza contra o Palmeiras, equipe em melhor fase na Série A (somou 22 pontos nos 24 mais recentes disputados), vai exigir muito também no aspecto mental. A pressão fora de casa vai existir e será enorme, tanto no gramado — a equipe de Abel é muito ofensiva em seus domínio — como nas arquibancadas, com a torcida do time paulistano sabendo que é uma partida fundamental rumo ao título.

Para o Fortaleza, é igualmente relevante o confronto. Uma vitória em São Paulo é tudo que o Tricolor precisa para se manter forte na briga pelo título. Para tanto, o elenco de Vojvoda terá que se preparar para uma atuação sem erros defensivos, além de concentração nas chances criadas. Parece óbvio, mas é tudo que o time não tem conseguido fazer longe de seus domínios.

Já viu?

O melhor torcedor do mundo. Mais um filme alemão excelente, entre tantos que o país produz. Mirco está buscando uma escola especial para Jason, seu filho autista de dez anos. O garoto se compromete a se esforçar para permanecer na escola se seu pai o ajudar a escolher um time de futebol. Contudo, antes de tomar sua decisão final, Jason vai visitar os 56 clubes das três primeiras divisões do futebol nacional. Onde: Prime Vídeo

Mais 3!

1. Rodada desta terça-feira da Liga dos Campeões com nove jogos e 27 gols marcados, média excelente de três por jogo. Não tem mistério. Onde estão os melhores atacantes do mundo, os gols aparecem.

2. Volta Redonda foi campeão da Série C simplesmente com a quinta menor folha de pagamento da competição. Trabalho da diretoria foi excelente na formação do elenco e organização financeira, com destaque para o Flávio Horta Júnior, que comanda o futebol do clube.

3. O técnico Rogério Corrêa também foi excelente na montagem tática e nas variações do Voltaço, time mais equilibrado do torneio e que no quadrangular final e nas finais, em oito jogos, sofreu apenas quatro gols.