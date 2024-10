Bola de Ouro 2024: dos 30 finalistas masculinos, só há um brasileiro e quatro sul-americanos

Foto: Thomas COEX / AFP Atacante Vinicius Júnior comemora gol no jogo Real Madrid x Borussia Dortmund, no Santiago Bernabéu, pela Champions League

Dos 30 finalistas masculinos do prêmio Bola de Ouro 2024, cujo vencedor será divulgado na próxima segunda-feira, 28 de outubro, há apenas quatro atletas da América do Sul: os argentinos Lautaro Martínez (atacante da Inter-ITA) e Emiliano Martínez (goleiro do Aston Villa-ING), além do brasileiro VinÍcius Junior (atacante do Real Madrid e um dos favoritos para o prêmio) e do uruguaio Valverde (meio-campista do Real Madrid). Na lista, estão também 25 europeus e um africano (Lookman, da Atalanta-ITA).

Confira a lista completa, lembrando que o evento ocorre em Paris, no Théâtre du Châtelet, às 16 horas de Fortaleza:

Jude Bellingham – Real Madrid

Rubén Dias – Manchester City

Phil Foden – Manchester City

Federico Valverde – Real Madrid

Emiliano Martínez – Aston Villa

Erling Haaland – Manchester City

Nico Williams – Athletic Bilbao

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

Artem Dovbyk – Dnipro-1/Girona/Roma

Toni Kroos – Real Madrid (aposentado)

Vinicius Jr. – Real Madrid

Dani Olmo – RB Leipzig/Barcelona

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Martin Ödegaard – Arsenal

Mats Hummels – Borussia Dortmund

Rodri – Manchester City

Harry Kane – Bayern de Munique

Declan Rice – Arsenal

Vitinha – PSG

Cole Palmer – Chelsea

Dani Carvajal – Real Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

Bukayo Saka – Arsenal

Hakan Çalhanolu – Inter de Milão

William Saliba – Arsenal

Kylian Mbappé – PSG/Real Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milão

Ademola Lookman – Atalanta

Toni Rüdiger – Real Madrid

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen