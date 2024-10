Ex-Ceará e Fortaleza, Bergson segue fazendo sucesso na Malásia com mais gols do que jogos

Foto: Divulgação/Johor FC Atacante Bergson comemora hat trick em goleada do Johor FC pela Super Liga da Malásia

Ex-jogador de Ceará e Fortaleza, Bergson segue com números estratosféricos no Johor FC, da Malásia. Aos 33 anos, o atacante gaúcho vive a melhor fase da carreira, disparadamente, somando 114 jogos e 125 gols anotados.

Antes da Malásia, o principal momento de Bergson foi no Paysandu, em 2017, quando fez 28 gols em 47 partidas. No Ceará, em 2019, foram sete gols marcados e no Fortaleza, no ano seguinte, apenas três, quando foi emprestado para o Johor.

Por mais que o país tenha um futebol ruim tecnicamente, há mérito no desempenho do atleta, que encontrou seu espaço e é ídolo no país.