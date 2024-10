Fortaleza: jogo contra o Palmeiras vale luta pelo título

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Rony e Brítez disputam lance no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão

Já escrevi em outras oportunidades e repito: o que o Fortaleza tem feito nesta Série A é muito significativo. Restando apenas oito rodadas para o término da principal competição disputada apenas por times brasileiros, a equipe briga pelo título, estando cinco pontos distante do líder Botafogo e quatro pontos do vice-líder Palmeiras, justamente o adversário da partida deste sábado.

Em função da pontuação atual e do confronto mais do que direto, caso o Tricolor consiga a vitória em São Paulo, seguirá firme na briga pela taça. Uma derrota, entretanto, deixará o cenário complicadíssimo, até porque Palmeiras e Botafogo não dão indícios de perda de força nesta reta final. Ambos estão atuando bem e de forma consistente, tanto fora como dentro de casa, enquanto o Fortaleza tem ido mal como visitante.

Para se ter uma ideia, pegando um recorte importante, vamos avaliar as dez rodadas mais recentes da Série A. Dos 30 pontos disputados, o Palmeiras somou 24 pontos, o Botafogo, 21, e o Fortaleza, 17. Foi justamente estes desempenhos que colocaram o Palmeiras grudado no Botafogo e ambos conseguiram se distanciar do Fortaleza, que chegou a assumir a liderança da competição.

Evidente que todos os 38 jogos da competição têm valor numérico idêntico, mas é na reta final que o clube campeão mostra equilíbrio e força para sustentar campanhas boas e conseguir estabilidade atuando com pressão da disputa pelo título. Em 2023, usando outro exemplo recente, o Botafogo conseguiu perder um título quase ganho por se desestruturar completamente na reta final, dando espaço para o extremamente competente elenco do Palmeiras conquistar a taça. São nessas horas que os elencos campeões surgem.

Ainda sobre Fortaleza e Palmeiras, foi excelente a declaração de Kuscevic sobre as comissões técnicas. O zagueiro chileno trabalhou três anos com Abel Ferreira e está faz quase um ano atuando sob o comando de Vojvoda. Os elogios aos dois foram enormes, destacando a intensidade enorme dos trabalhos e treinos, os colocando como os melhores do país. E olha que Kuscevic não conseguiu se firmar como titular no Palmeiras e ainda assim fez questão de ressaltar o trabalho de Abel.

O número que importa

Nos quatro jogos mais recentes que fez como mandante na Série A, o Palmeiras marcou 14 gols, média alta de 3,5 por partida.

Grupo de investidores liderado pela Tauá Futebol e pela XP Investimentos quer comprar a Portuguesa de Desportos, tradicional clube paulistano e que vive péssima fase financeira e esportiva faz muitos anos. Se a proposta for aprovada pelo Conselho Deliberativo, o grupo assumirá o controle de todas as atividades do clube, não se limitando apenas ao departamento de futebol. Os valores giram em torno de R$ 1 bilhão. Uma arena multiuso está prevista também.

Mais 3!

1. Leston Júnior, com passagem longa pelo Floresta, é o novo técnico do América-RN.

2. Foi o novo executivo de futebol do América-RN (que é SAF) quem contratou Leston. Se trata de Constantino Júnior, anunciado semana passada.

3. Constantino passou 10 anos no Santa Cruz-PE e era o presidende da Liga do Nordeste.