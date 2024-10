Ceará e Fortaleza: a hora da verdade

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnicos Abel Ferreira e Vojvoda nutrem grande respeito mútuo

Não há alternativa mais. Para os objetivos ao final da temporada seguirem efetivamente viáveis no Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza precisam vencer neste sábado. Em São Paulo, às 16h30min, o Tricolor visita o Palmeiras, rodada 31 da Série A. Meia hora mais tarde, o Alvinegro recebe o Paysandu, no Castelão, 34ª rodada da Série B.

E em caso de empates? Para o Ceará, distante cinco pontos do quarto colocado, seria um desastre absoluto, tendo em vista que o time joga em casa, está extremamente pressionado após perder para o Santos e viu todas as equipes do G-4 ganharem na rodada passada.

Já no caso do Fortaleza, o empate fora de casa contra o forte Palmeiras não entraria na categoria desastroso, mas o potencial é de deixar a briga pelo título improvável, especialmente na hipótese do Botafogo vencer o Bragantino, faltando, a partir de então, apenas sete partidas para o término da competição.

No Castelão, o Ceará vai pressionar o Paysandu desde o começo. O time de Belém tem apenas duas vitórias em 16 jogos como visitante. Qualquer atitude que não seja esta ficará sem sentido. O elenco alvinegro, entretanto, vai ter muita pressão pelo resultado. O fator emocional será fundamental.

No Allianz, o Fortaleza é que deve ser pressionado pela equipe de Abel Ferreira. Diante deste cenário, terá que colocar em prática a inteligência de posicionamento, além de criar alternativas e capacidade de também ficar com a bola. Vojvoda tem o desafio de não manter seu time apenas se defendendo, porque trará um problema enorme para um elenco que leva pelo menos um gol faz 19 jogos seguidos como visitante.

O número que importa

O PSG foi condenado pela Comissão da Liga Francesa de Futebol a pagar 55 milhões de euros (R$ 340 milhões) ao atacante Mbappé, jogador do Real Madrid. O clube, informado da decisão nesta sexta, está indignado e vai recorrer. Os valores têm relação com salários e bônus não pagos.

Já viu?

As Bicampeãs. Aqui estamos diante de um documentário que retrata as jogadoras da seleção feminina brasileira de vôlei — Fabi Claudino, Fabizinha, Thaísa, Jaqueline, Paula Pequeno e Sheila — em desempenho durante as edições dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012, quando ficaram, de modo marcante, com o maior lugar do pódio olímpico. Onde: Globoplay

Mais 3!

1. Faltam apenas oito gols para Vinícius Júnior chegar aos 100 com a camisa do Real Madrid. O atacante evoluiu muito no quesito finalização nos anos recentes.

2. Por falar em Real Madrid, neste sábado tem clássico (com brasileiros dos dois lados) diante do Barcelona, no Santiago Bernabéu, às 16 horas de Fortaleza. O Barça lidera o Campeonato Espanhol com três pontos a mais do que o Real.

3. Outro clássico europeu no fim de semana com brasileiros: Arsenal x Liverpool, no domingo, às 13h30min de Fortaleza. O Liverpool lidera a Premier League com 21 pontos. O Arsenal está em terceiro, com 17.