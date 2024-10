Ceará: o problema é não depender só de si para o acesso

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Erick Pulga, atacante do Ceará, tem 11 gols na Série B e 20 em 2024

Restando quatro jogos para a finalização da Série B, o Ceará segue na quinta colocação, com 54 pontos, firme na disputa pelo acesso. Mas o cenário tem um problema relevante: o time não depende apenas de seus esforços para estar na Série A.

Ainda que faça os 12 pontos restantes (Avaí, Botafogo-SP, América-MG e Guarani) e alcance os 66, vai depender de derrotas de pelo menos um time que está hoje no G-4, formando a possibilidade de ganhar no mínimo uma posição.

O Alvinegro chegou nesta situação muito em função de insucessos fora de casa, com falhas defensivas em confrontos possíveis de pontuar. Como visitante, o Ceará tem apenas 29,4% de aproveitamento, bem atrás de Sport, Santos, Mirassol e Novorizontino no quesito.

Fortaleza apresenta melhora em empate

Para além dos erros de arbitragem que contaminaram o resultado de empate por 2 a 2 contra o Palmeiras, em São Paulo, o Fortaleza deve valorizar o bom nível de atuação apresentado.

Ao contrário dos jogos contra Botafogo, Inter, Athletico-PR e Grêmio, quando foi mal fora de casa, o elenco de Vojvoda se comportou muito bem no Allianz, com qualidade na posse de bola, ações ofensivas constantes, adaptação aos aspectos táticos do jogo quando esteve em desvantagem e posicionamento defensivo seguro. É uma clara evolução.

Na Série A, a rodada foi ótima para o líder Botafogo, que subiu para 64 pontos após vencer o Bragantino por 1 a 0. O Palmeiras foi para 61 e o Fortaleza subiu para 57.

Em relação ao título, a equipe do Rio subiu para 67% de chance, diante de 28,4% do Palmeiras e 2,8% do Tricolor, dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

O número que importa: 19

Desde que fez a sua estreia no time principal do Fortaleza, Hércules já anotou 19 gols. Dos volantes da Série A, levando em conta esta janela, é o que mais marcou. Contra o Palmeiras, mostrou de novo um repertório especial para finalizar. Foi um golaço. É, hoje, um dos jogadores mais valiosos do elenco.

Vini Jr. preterido na Bola de Ouro

É difícil cravar os motivos pelos quais Vini Jr. não ganhou a votação da Bola de Ouro. Seria preciso perguntar para cada um dos 100 jornalistas votantes espalhados pelo mundo. O resultado é um show de especulação. Entendo que o brasileiro fez tudo para merecer o prêmio, por mais que tenha ido mal na Copa América. Pelo Real Madrid, entretanto, brilhou.

Mais 3!

1. Por falar em Real, o clube fez um papelão ao não comparecer. E ainda impediu seus jogadores e o técnico Ancelotti no evento. Insatisfeito pela não vitória de Vini, o protesto foi agir como uma criança mimada.

2. Rodri ganhou a Bola de Ouro. É um jogador fenomenal. O espanhol conhece como ninguém a posição de meio-campista, em todas as funções, defensivas e ofensivas. Jogou demais por Manchester City e seleção espanhola.

3. Melhor do mundo, Aitana Bonmatí ganhou pela 2ª vez o prêmio. É uma atleta brilhante, que pensa o jogo como nenhuma outra da atualidade. Feliz o Barcelona de tê-la.